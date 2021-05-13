"Газпром" готовится к холодной зиме и увеличивает запасы газа в РФ

После сильных и затяжных холодов прошлой зимы "Газпром" принял решение увеличить мощности подземных хранилищ газа (ПХГ) в России до рекордного уровня, говорится в сообщении компании.

К следующему отопительному сезону в предстоящий осенне-зимний период 2021-2022 годов резерв для России газа в ПХГ составит не менее 72,6 миллиарда кубометров. Его потенциальное максимальное суточное потребление оценивается в 847,9 миллиона кубометров. В ПХГ на территории Беларуси оперативный резерв газа составит 1,09 миллиарда кубометров, а в ПХГ на территории Армении - 0,096 миллиарда кубометров. Решение принято на заседании Правления компании.

Прошлой зимой резерв газа для России в ПХГ составил 72,3 миллиарда кубометров, а потенциальная максимальная суточная производительность - 843,3 миллиона кубометров (рекордный уровень). В отопительный сезон из хранилищ было поднято 60,6 миллиарда кубометров газа, что является наибольшим показателем за всю историю российской газовой отрасли. В сообщении отмечается, что температура воздуха в декабре 2020 года и феврале 2021 года долгое время держалась ниже климатической нормы.