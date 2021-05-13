Греция собирается принимать вакцинированных "Спутником V" туристов

Греция, которая 15 мая собирается открыть свои курорты для зарубежных туристов, будет принимать гостей, привитых не только утвержденными в ЕС вакцинами от ковида, но и российским "Спутником V", а также вакциной китайского производства. Об этом заявил министр туризма Греции Харис Теохарис.

"У нас есть своя определенная позиция. Особенно в этом году мы будем принимать вакцины третьих стран, такие как "Спутник" и китайская вакцина, потому что они оказывают непосредственное влияние на туристические рынки", - цитирует министра ТАСС. Он признался, что полон "сдержанного оптимизма" и собирается вскоре получить "очень хорошие новости из России", с которой Афины надеются очень скоро возобновить регулярное авиасообщение.

Однако речь идет не только собственно о россиянах или гражданах КНР, но и о тех жителях ЕС и в целом Европы, которые привились вакцинами из РФ и КНР. Например, треть вакцинированных в Сербии получили прививки китайским препаратом, а еще треть - "Спутником V". Их используют и в Венгрии.