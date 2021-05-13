В Египте найдены сотни неизвестных гробниц - ровесниц пирамид

В Египте археологическая миссия Министерства по делам древностей обнаружила более двух сотен ранее неизвестных ученым скальных гробниц, которые создавались на протяжении двух тысячелетий.

Как сообщает Ahram Online, довольно неожиданное открытие было сделано в ходе планового ревизионного обследования исторического участка. Более двух сотен гробниц, высеченных в склоне горы, было найдено в некрополе Аль-Хамидия, который расположен на юге Египта, недалеко от западного берега реки Нил.

По словам Мустафы Вазири, возглавляющего Высший совет по делам древностей Египта, хронология строительства этих гробниц охватывает длительный период примерно в 2300 лет. Самые ранние из них датированы периодом Древнего Царства, который также называют периодом строительства пирамид.

Последние гробницы в скале были высечены уже в конце правления династии Птолемеев, то есть в эллинистическо-римский период. Таким образом, возраст захоронений варьируется примерно от 2000 до 4300 лет.

Эксперты датировали гробницы как по найденным в них предметам, так и по их архитектуре. Они отмечают, что усыпальницы были сооружены в соответствии с различными стилями, характерными для той или иной эпохи.

Например, некоторые гробницы содержат по несколько погребальных камер. Другие захоронения состоят из одной погребальной шахты, уходящей вертикально вниз. Также были найдены захоронения, попасть в которые можно только по коридору, построенному под уклоном.

Исследователи считают, что на территории данного некрополя веками хоронили жителей близлежащего административного центра Ахмим, причем это были не простые горожане, а представители местной элиты.

Например, одна из гробниц периода Древнего Царства явно принадлежала человеку богатому и влиятельному. На это указывает ее сложная архитектура. Тело покойного старались защитить от мародеров.

Эта гробница имеет наклонный коридор, который ведет к фальшивой двери. Последняя покрыта иероглифами и сценами, изображающими владельца гробницы, совершающего жертвоприношения. Настоящая же погребальная шахта находилась сбоку, попасть в нее можно было через другой вход и галерею. Интересно, что она была повторно использована в более поздний период.

В некоторых гробницах были обнаружены миниатюрные горшки, использовавшиеся для погребальных приношений, а также небольшие сферические алебастровые сосуды, фрагменты круглого металлического зеркала, останки людей и животных. Также были обнаружены остатки известняка с надписями. Возможно, это были надгробные плиты, по которым удастся установить личности владельцев гробниц.