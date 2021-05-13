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13.05.2021 22:26
Рубрика: Культура

"Катюшу" снова пели все

"Хор Турецкого" и Soprano завершили тур "Песни Победы"
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8455)
Этот музыкальный марафон с 2017 года - часть празднования Дня Победы в Европе. Уже первый концерт "Песни Победы" в Берлине посетили 20 тысяч человек. И теперь, хотя во многих странах Европы локдаун, гастроли "Хора Турецкого" и Soprano собирали максимально возможное количество зрителей. О том, каково это - петь и ездить по миру в пору пандемии COVID-19, обозревателю "РГ" рассказал продюсер и создатель проекта "Песни Победы" Михаил Турецкий.
Михаил Турецкий: Мы расширили географию "Песен Победы". Фото: Александр Корольков Михаил Турецкий: Мы расширили географию "Песен Победы". Фото: Александр Корольков
Михаил Турецкий: Мы расширили географию "Песен Победы". Фото: Александр Корольков

В этом году марафон-фестиваль проходил в усеченном формате: меньше стран Европы, больше - Средней Азии. С чем это связано?

Михаил Турецкий: "Усечений" нет. Просто мы расширили географию "Песен Победы". Да, прежде ездили по Европе, Америке, Канаде, Китаю. Теперь отправились и по дружественным странам СНГ. А 8 мая спели "Песни Победы" и на центральной площади Белграда. Также впервые! Поедем и в Германию, Италию, Испанию, Грецию, Австрию, Венгрию... Но позже. Пока там растет число заболевших...

Мэр Парижа подтвердила, что ждет наш проект, как только улучшится ситуация с ковидом. В Чехии мы давали концерт на Градчанской площади в 2019 году, и зрители нас очень тепло принимали. Так что, надеюсь, все снова наладится!

Почему вы решили поменять репертуар "Песен Победы"?

Михаил Турецкий: Мы постарались учесть национальные интересы зрителей. Узбекистану, например, подарили песню "Сияй, Ташкент, звезда востока", а в Алма-Ате спели на казахском языке. Но повсюду обязательно исполняли "Бухенвальдский набат". Строка из этой песни "Берегите мир!" - повод для всех задуматься в наше турбулентное время...

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Конечно, в программе были "Катюша", "Смуглянка", "Три танкиста", другие легендарные военные песни.

Впервые мы добавили в программу тура совсем не военную песню - "Люди в белых халатах", посвятив ее героям нашего времени - медицинским работникам. Зрители вставали, плакали, аплодировали.

В Ташкенте кому-то не понравилось, что на концерте было развернуто красное знамя?

Михаил Турецкий: Признаюсь, никакой вражды я не чувствовал. Разрешение на концерте в Ташкенте дал лично премьер-министр Узбекистана. И очень душевная была публика! Вы можете прочитать отзывы в социальных сетях - сколько тепла и восхищения в комментариях. Концерт состоялся в знаковом месте - на площади, где установлен памятник узбекскому кузнецу, который усыновил 15 детей из блокадного Ленинграда! В военное время в Узбекистан отправляли многих детей-блокадников, и эта теплая страна стала для них родным домом. В то непростое время наши народы были вместе. Это нас объединяет и дает будущее. Россияне, казахи, таджики, узбеки, киргызы - братья навеки. Я в этом уверен. Кстати, и "Катюшу" с нами пели абсолютно все! Выучили ее слова!

Думаю, что мы нашли замечательную формулу - наше творчество построено на высоких вибрациях, которые помогают пережить тяжелое время, дают настроение и ... улучшают иммунитет. А еще мы благодарны правительству Москвы и МИД России за поддержку проекта "Песни Победы".

Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым День Победы

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