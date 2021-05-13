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13.05.2021 16:23
Рубрика: Экономика

Хуснуллин: С начала года выдано более 610 тысяч ипотечных кредитов

Текст: Марина Трубилина

За первые четыре месяца года российские банки, по предварительной оценке ДОМ.РФ и Frank RG, выдали 613 тысяч ипотечных кредитов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Общая сумма этих кредитов - 1,72 трлн рублей.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Показатели выдачи ипотеки остаются высокими благодаря низким ставкам и действующей программе льготной ипотеки, отметил Хуснуллин. Более 20% кредитов почти на 430 млрд рублей приходится на программу ипотеки с господдержкой под 6,5%, подчеркнул он.

В апреле россияне получили 195 тысяч кредитов, это вдвое больше, чем в апреле прошлого года.

"За один месяц банки выдали кредиты на 560 млрд рублей. По сумме выдача в апреле сопоставима с объемом в декабре 2020 года, который стал рекордным за всю историю ипотечного кредитования в стране", - отметил Хуснуллин.

Программа ипотеки с господдержкой была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли в пандемию. Она должна завершиться 1 июля нынешнего года. В правительстве обсуждаются варианты продления программы.

Экономика Недвижимость Ипотека Рынок кредитования

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