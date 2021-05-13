Из-за атаки на Colonial Pipeline в США бензин подорожал до 7-летнего максимума

Цены на бензин на автозаправках США после приостановки работы трубопровода компании Colonial Pipeline выросли до максимума 7-летней давности, сообщает некоммерческая Американская автомобильная ассоциация.

"С момента приостановки работы трубопровода в прошлую пятницу до утра четверга цены на бензин в стране выросли в среднем на семь центов. Средние показатели за неделю достигли 3,02 доллара - это наивысшие показатели с октября 2014 года", - цитирует ТАСС заявление ААА.

Стабилизации цен эксперты ожидают не раньше, чем возобновится эксплуатация трубопровода.

Напомним, что работа Colonial Pipeline была приостановлена после кибератаки на ее системы с помощью вируса-вымогателя. Хакеры похитили важные данные компании, после чего она была вынуждена приостановить свою работу.