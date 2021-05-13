Из-за обстрелов Бен-Гурион начал перенаправлять рейсы на юг Израиля

В связи с продолжающимися ракетными обстрелами Израиля со стороны сектора Газа администрация крупнейшего в еврейском государстве аэропорта имени Бен-Гуриона приняла решение перенаправлять рейсы в международный аэропорт Рамон, расположенный на юге страны.

По сообщениям Jerusalem Post, онлайн-табло показывает, что все прибывающие и улетающие рейсы отменены или задержаны.

На фоне разгорающегося конфликта между Израилем и Палестиной отменили рейсы из США в Тель-Авив американские компании United Airlines, Delta Airlines и American Airlines.