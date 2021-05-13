Израиль атаковал около 600 военных целей в секторе Газа

Армия обороны Израиля отчиталась об ударах по военным целям в секторе Газа, откуда палестинцы в понедельник вечером начали и с тех пор не прекращают массированные ракетные обстрелы израильских городов. За эти дни ЦАХАЛ в ответ атаковал около 600 объектов ХАМАСа и других палестинских группировок.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря израильской армии Йонатана Конрикуса. Военный также сообщил, что в сторону Израиля с территории анклава выпущено уже не менее 1600 ракет, из них 400 упали в пределах самой Газы, а остальные на 90 процентов отражает израильская система ПРО "Железный купол".

Как передает Reuters, в результате обстрелов в Израиле погибли семь человек, в секторе Газа - 67, из них 17 детей.