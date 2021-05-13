Кабмин: Цены на основные продукты стабилизируются

Рост цен на продукты на 4 мая 2021 года замедлился на один процентный пункт - до 6,6% с 7,6% в марте.

Многие продукты в апреле подешевели. Но отдельные позиции - яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сахар - еще требуют особого внимания.

К такому выводу пришли участники совещания по мониторингу цен на социально значимые товары под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова.

Так, в апреле цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%, что существенно ниже традиционной динамики . Рост цен на другие продукты питания (за исключением плодоовощной продукции) замедлился до 0,7% с 1,2% в марте.

Однако пока такие продукты, как яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сахар, не в полной мере стабилизировалась, отметили участники совещания.

Для этого правительство уже предприняло отдельные меры оперативного реагирования. Помимо этого, предусмотрены экономические меры регулирования. В частности, для производителей сахара полагаются льготные кредиты (под 1-5%) на закупку сахарной свёклы. Мукомолам компенсируют часть затрат на покупку пшеницы, хлебопёкам возмещаются затраты на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий, если они сохраняют свои цены.

Также сейчас завершается формирование зернового демпфера, приняты аналогичные решения о введении демпфера по подсолнечному маслу и подсолнечник. Механизм зернового демпфера заработает уже 2 июня. По нему рассчитывать экспортную пошлину на зерно будут рассчитывать от мировой цены, а аграриям будут возвращаться деньги от пошлины.

Теперь должен быть создан механизм анализа цен на мировых рынках для того, чтобы оценивать возможное их влияние на стоимость продукции в России и вовремя принимать меры. Поручение ускорить эту работу министерствам дал Андрей Белоусов. Этот механизм планируется запустить в ближайшее время.