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Текст:   Марина Трубилина 
19:00 13.05.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8455)

Сдача - за дачу

Как летний отдых дает горожанам заработать на аренде

Заработать, уезжая летом на отдых, могут многие горожане. На время отпуска или проживания на даче они сдают арендаторам свою единственную квартиру.
Отъезд на дачу может обернуться финансовой выгодой. Фото: Владимир Аносов Отъезд на дачу может обернуться финансовой выгодой. Фото: Владимир Аносов
Отъезд на дачу может обернуться финансовой выгодой. Фото: Владимир Аносов

Рачительные собственники успевают заработать, отбывая за город или в отпуск даже всего на месяц. Но иногда срок аренды доходит до полугода. "Это возможность окупить коммунальные платежи и получить небольшую прибыль от пустой квартиры", - говорит управляющий директор сети офисов МИЭЛЬ Мария Жукова.

Фото: Photoxpress
Как заработать на аренде загородного дома

Формат летней аренды актуален для городов с растущим в этот период туристическим потоком, отмечает руководитель департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости "Этажи" Ольга Павлинова. В первую очередь речь идет о курортных городах Черноморского побережья Краснодарского края и Крыма, где уже давно стало обыденным, когда собственники квартир или домов либо переезжают на этот период в менее востребованные локации, либо освобождают часть дома или квартиры для сдачи в аренду.

Сейчас из-за ограничения выезда за границу и ажиотажного спроса на жилье на Черноморском побережье цены выросли по сравнению с прошлым годом в особо востребованных местах в 1,5-2 раза, дефицит реально ликвидного предложения усилил эту тенденцию.

"Теперь собственники сняли для себя более бюджетные варианты жилья, а свою недвижимость предпочли сдать", - говорит Павлинова.

Схожая тенденция наблюдается в туристических городах - например, на Золотом кольце, хоть она и более слабая, поскольку здесь большинство туристов все же предпочитают краткосрочную аренду. Варианты летней сдачи в аренду также актуальны в городах, расположенных рядом с природными достопримечательностями. Например, в Миассе, куда туристы приезжают, чтобы отдохнуть на озере Тургояк.

В столице в каникулярную аренду предлагается 5-8% сдаваемых квартир. При этом в пандемию появилась новая тенденция - владельцы столичного жилья, имеющие подмосковные дачи, предпочитают, напротив, провести лето в городе, а сдавать загородный дом, рассказывает замдиректора Департамента аренды квартир "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова. Спрос на загородное жилье подскочил год назад из-за карантина и закрытых границ.

Городская квартира поможет, например, оплатить отпуск

Основная доля "летних" арендодателей в крупных городах - до 55% - пенсионеры. 11% приходится на семьи с детьми, которые уезжают на дачи или "в деревню к бабушке". 12% - горожане, лишившиеся заработка (например, при потере работы) и использующие летний найм как один из основных способов получения дохода. "Не менее 14% приходится на долю "альтернативщиков" - тех, кто сдает на период каникул квартиры и на эти деньги арендует дачи за городом или отправляется в отпуск, либо ради получения дохода находит наиболее низкобюджетные варианты для собственного проживания", - говорит Полякова. Наконец, 8% - работающие граждане, которые летом проживают на дачах и ездят на службу оттуда.

Стоимость летней аренды в некурортных городах, как правило, на 20-30% ниже, чем у аналогичных квартир, предлагающихся на длительный срок (на год и более), говорит Жукова. Скидка зависит от срока аренды, отмечает Полякова. Жилье на три месяца сдается с дисконтом в 15-20%, на 4-10 месяцев - в 10%. "Важно отметить, что при каникулярном найме речь идет об объектах массовых сегментов - эконом- и комфорт-классов", - добавляет эксперт.

Фото: Сергей Куксин / РГ
Мутко: Субсидирование аренды жилья можно распространить на всю Россию

В курортных городах квартиры арендуют отдыхающие. В крупных и богатых на достопримечательности таким жильем интересуются туристы. "Такая аренда обходится дешевле, чем посуточная в квартире или гостинице", - говорит Полякова. Наиболее же интересна такая аренда абитуриентам, которые приезжают для поступления в вуз из других городов. "Также такие квартиры снимают сами горожане на время ремонта своего жилья", - говорит Жукова.

Основная проблема для собственника, сдающего единственное жилье, - куда деть собственные вещи. "Если сдается двухкомнатная квартира, то лишние вещи оставляют в отдельной комнате, а остальную квартиру сдают как однокомнатную", - говорит эксперт. Можно увезти вещи на дачу или арендовать для них склад-кладовку.

Владельцам стоит тщательно составить договор найма, пусть даже квартира сдается всего на пару месяцев, советует Полякова. "Даже с большей тщательностью, чем при долгосрочной аренде, подойти к описи имущества, которое находится в квартире. Ведь собственник вернется осенью и продолжит жить в этой квартире и пользоваться этими предметами. Практически все наймодатели единственного жилья очень ревностно относятся к сохранению порядка в нем", - говорит она. Обязательно укажите в договоре срок его действия. Иначе он будет считаться заключенным на пять лет. Внесите данные нанимателя и граждан, которые будут проживать вместе с ним. Включите порядок и основания его досрочного расторжения, оговорите штрафные санкции.

Городскую квартиру на лето можно сдать абитуриентам. Фото: Reuters

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