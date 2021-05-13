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13.05.2021 20:10
Рубрика: В мире

Газа снова в блокаде

Эксперт рассказал "РГ", по каким сценариям может развиваться палестино-израильское противостояние
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8455)
Ситуация в Израиле и секторе Газа продолжает оставаться напряженной. В Тель-Авив прибыла из Египта делегация сотрудников органов безопасности, которая должна стать посредником в урегулировании конфликта. Вторая египетская делегация, как ожидают, отправится в сектор Газа. Каир обратился к обеим сторонам противостояния с просьбой прекратить огонь, чтобы стало возможным начать посреднические переговоры. Ранее Тунис, Норвегия и Китай предложили провести чрезвычайное заседание Совбеза ООН, пригласив на него израильского и палестинского представителей. Со своей стороны Россия предложила собрать "ближневосточный квартет" с участием представителей США, ООН и Евросоюза.

Израильская газета The Jerusalem Post сообщает, что, по ее данным, уже израильскими военными составлен план проведения наземной операции в секторе Газа. К периметру сектора уже переброшены бронетанковые, пехотные и десантные подразделения. На момент написания материала известно, что от ракетных обстрелов с палестинских территорий в Израиле погибли 6 человек, в том числе двое детей, сотни людей получили ранения. По информации минздрава сектора Газа, там с начала израильских ударов погибло более 80 человек, включая 17 детей, и около 500 человек получили ранения.

За последние дни, по информации Израиля, палестинские боевики запустили 1369 ракет. 264 из них израильские силы ПРО, в первую очередь система "Железный купол", не смогли перехватить. Появились сообщения о появлении над израильской территорией "беспилотников-камикадзе".

Мнение

О том, как может развиваться нынешний конфликт, "РГ" рассказал руководитель отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Марьясис:

- Вариантов развития событий несколько. И только один из них - продолжение ударов Израиля по Газе. После того как там будет разрушена инфраструктура и уничтожено еще какое-то число тех, кого израильтяне считают лидерами боевиков, все вернется к стандартной ситуации - переговорам при посредничестве других государств, будь то Египет, Катар или кто-то еще. Будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Вариантов развития событий несколько. И только один из них - продолжение ударов Израиля по Газе

Второй вариант - в конфликт вмешается "Хезболла" и откроет второй фронт. Тогда боевые действия могут затянуться. Но такое развитие событий не очень вероятно, поскольку "Хезболла" действует в координации с Ираном, а Тегеран в настоящее время ведет переговоры по иранской ядерной сделке с США. Нынешний президент США Джозеф Байден относится к Ирану значительно мягче, чем его предшественник Дональд Трамп, и Тегерану нет резона предпринимать резкие шаги в поддержку антиизраильских сил.

Фото: REUTERS/Ilan Rosenberg
Армия Израиля готовится к наземной операции в секторе Газа

Третий вариант - международному сообществу удастся купировать ситуацию уже в ближайшее время, заморозив ее на нынешнем этапе. В таком случае продолжатся обмены ракетными ударами и беспорядки на улицах израильских городов, но в ближайшие дни все затихнет.

Вариант наземной операции Израиля в Газе вероятен, конечно, но будет ли он - это станут решать израильские военные. Надеюсь, что стягивания израильских сил к периметру сектора окажется достаточно и обойдется без операции. Что касается открытого вмешательства в нынешний конфликт какой-либо из стран, то такого однозначно не будет, несмотря на все заявления, например, со стороны Турции. Если же говорить о негласной помощи палестинцам и политическом давлении на Израиль, то это уже есть. Наличие в Газе большого числа ракет для обстрела Израиля не стало сюрпризом для Тель-Авива. Поскольку ни в одной из предыдущих операций израильская сторона не доходила до полной зачистки инфраструктуры радикалов в Газе, то после каждого столкновения радикальные палестинские группировки быстро восстанавливали свои военные возможности.

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