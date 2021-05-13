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13.05.2021 18:40
Рубрика: Экономика

Кешбэк на путевки в лагерь будет действовать до 15 сентября

Кешбэк на путевки в лагерь будет действовать до 15 сентября
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8455)
Почти 4,5 млн детей смогут отдохнуть в этом году в оздоровительных лагерях, в том числе - 1,5 млн детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также из неблагополучных семей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Одним из новшеств этого года станет возврат половины стоимости путевки, которую родителям компенсирует государство. Программа кешбэка будет действовать до 15 сентября и распространится только на стационарные загородные организации, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Ростуризмом (документ размещен для общественного обсуждения). Это значит, что вернуть часть средств, потраченных на путевку, можно будет только за оплату лагеря с круглосуточным пребыванием, а городской лагерь, в который ходит ребенок, в программу не попадет. Устанавливается также максимальный размер компенсации в 20 тысяч рублей.

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
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Исходя из этого, средняя стоимость путевки в лагеря Краснодарского края обойдется родителям в 30 тысяч рублей, учитывая, что ее полная цена, по данным bookingсamps.com, составляет около 50 тысяч рублей. По России ожидаемый кешбэк в среднем составит около 10-15 тысяч рублей. Дело в том, что в каждом регионе детский отдых оценивается по-разному.

Например, в Челябинске есть путевки по 10 и 16 тысяч рублей, а в Подмосковье их полная стоимость - около 30 тысяч рублей. Чтобы вернуть часть суммы, нужно оплатить путевку картой "Мир". В проекте постановления отмечается, что деньги поступят на нее автоматически в течение пяти дней.

Помимо кешбэка (см. подробности на с. 3), в ряде регионов стоимость детского отдыха отдельным категориям граждан может полностью или частично возмещаться из средств местного бюджета. Общий объем финансирования, запланированный всеми регионами на организацию отдыха и оздоровления детей летом в 2021 году, составит в этом году 48,8 млрд рублей.

Всего в 2021 году, по данным апрельского мониторинга, в период летней оздоровительной кампании должны открыться 37 тысяч организаций отдыха детей и их оздоровления, это в четыре раза больше, чем в прошлом году. В их числе - более 1,8 тысячи стационарных загородных лагерей, 3,5 тысячи лагерей труда и отдыха, а также одна тысяча профильных, 237 санаторных круглогодичных, 192 палаточных и почти 31 тысяча лагерей с дневным прибыванием. Все детские организации, предлагающие услуги оздоровительного отдыха, должны быть включены в региональные реестры.

Фото: Олеся Печенкина/РИА Новости
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Увеличена наполняемость лагерей с 50% до 75%, ограничения были введены из-за коронавируса прошлым летом. К тому же в этом году дети смогут отдыхать в лагерях, расположенных в других регионах, подчеркнула Голикова. Детские оздоровительные организации черноморского побережья уже объявили о готовности принимать отдыхающих со всей территории страны.

Однако, как и в прошлом году, в лагерях остаются ограничения на массовые мероприятия и проведение родительских дней, действует правило одномоментного заезда и выезда, то есть забрать ребенка в период смены можно будет только насовсем, обратно его уже не примут, пояснил "РГ" руководитель направления развития детского отдыха при федеральном центре детско-юношеского туризма и краеведения Леонид Проценко. По его словам, больше всего предложений по детскому отдыху помимо Краснодарского края поступило в этом году от Московской и Ульяновской областей, республик Башкортостан и Татарстан. Наибольший охват детей летним оздоровительным отдыхом ежегодно обеспечивают Тюменская область, Санкт-Петербург и Москва.

Экономика Туризм Общество Семья и дети Правительство Вице-премьеры Отдых детей в летних лагерях

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