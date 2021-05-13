Командующий Северным флотом: США используют Норвегию как полигон в Арктике

Норвегия рассматривается США как основной плацдарм в Арктике, и Америка размешает там средства разведки и наблюдения. Как сообщил​ командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, для США в Арктике Норвегия - территория,​ которая используется для передового присутствия Вооруженных сил.

Американские военные размещают там средства разведки и наблюдения и используют их для​ развития инфраструктуры двойного назначения. Он отметил, что руководство Норвегии имеет исторически сложившиеся долгосрочные добрососедские отношения с Россией. Однако, несмотря на способность к конструктивному диалогу по проблемным вопросам региона, под давлением фактически содействует расширению военного присутствия ОВС НАТО и росту конфликтного потенциала в Арктике, добавил командующий.

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