Подтверждена догадка, что коронавирус негативно влияет на потенцию

Пилотное исследование американских ученых, опубликованное в научном издании The World Journal of Men's Health, свидетельствует о том, что вирус COVID-19 негативно влияет на потенцию.

До этого электронная микроскопия продемонстрировала наличие вирусных элементов COVID-19 в эндотелиальных клетках пораженных органов, таких как легкие, сердце и почки. И было логично предположить, что и эректильная ткань полового члена, богатая эндотелиальными кровеносными сосудами, также может быть подвержена широко распространенной эндотелиальной дисфункции, вызванной COVID-19.

Ученые взяли частички ткани полового органа у пациентов. Два пациента были инфицированы COVID-19, двое других были здоровы.

Собранные ткани анализировали на маркер эндотелиальной функции, а также экспрессию спайк-белка COVID-19, проведя гистопатологическое, иммуногистохимическое и ультраструктурное исследование.

Результаты показали, что у ковид-положительных мужчин вирус обнаружен и в тканях полового органа, и у них же отмечалось значительное снижение функции эндотелиальных клеток. Причиной этого становится одно из последствий вируса, при котором нарушается слизистая оболочка мелких кровеносных сосудов. Ткани, где проходят эти сосуды, перестают нормально снабжаться кровью и утрачивают жизнеспособность.

Целостность сосудов необходима для эректильной функции, и повреждение эндотелия, вызванное COVID-19, может повлиять на сосудистый поток полового члена, что приведет к нарушению эректильной функции.

"Наше исследование является первым, которое продемонстрировало присутствие вируса COVID-19 в тканях полового члена спустя долгое время после первоначального заражения у людей", - сообщают ученые. Полученные результаты также предполагают, что широко распространенная дисфункция эндотелиальных клеток в результате инфекции COVID-19 может способствовать развитию эректильной дисфункции.