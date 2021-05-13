КС Польши рассмотрит вопрос о соотношении законодательства страны и ЕС

Конституционный суд Польши готовится рассмотреть вопрос о соотношении между национальным законодательством страны и законами ЕС. Правда, как сообщают польские СМИ, назначенное на 13 мая заседание перенесли на 15 июня.

Напомним, в марте Европейский суд постановил, что законодательство ЕС имеет приоритет над конституцией Польши. После этого премьер республики Матеуш Моравецкий попросил польский Конституционный суд рассмотреть вопрос о том, насколько это решение легитимно с точки зрения основного закона страны. Как отмечало ранее агентство Associated Press, исход дела "может повлиять на будущие отношения государства-члена ЕС с остальной частью блока".

Кстати, его будет рассматривать судья Кристина Павлович, бывший член Сейма от правящей консервативной партии "Право и справедливость", которая известна как убежденный евроскептик. В частности, в свое время она позволила себя назвать "тряпкой" флаг Евросоюза. Процесс проходит на фоне споров о резонансной реформе польской судебной системы, инициированной "ПИС", которая уже поссорила Варшаву с Брюсселем.