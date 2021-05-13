Конституционный суд РФ полагает, что бухгалтера предприятия можно оштрафовать за налоговые нарушения даже в том случае, если действия организации правонарушением не признаны. Но для этого правоприменители должны обосновать возможность применения статьи 15.6 КоАП с учетом этого обстоятельства.

Исследовать правовую коллизию между Налоговым кодексом и КоАП попросила Наталья Корецкая - бухгалтер ОАО "Соликамский магниевый завод". По итогам 2017 года она предоставила справки 2-НДФЛ не по всем необходимым формам. То есть совершила административное правонарушение по статье 15.6 КоАП "Непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля". Но объема сведений в представленных ею документах было достаточно для полноценной работы налоговиков. Поэтому Арбитражный суд Пермского края не разрешил им оштрафовать завод. Зато оштрафовали саму Наталью как должностное лицо, и это решение было признано законным во всех инстанциях. ВС РФ подтвердил, что штраф правомерен, поскольку основан не на решении налогового органа, а на факте обнаружения правонарушения.

По мнению Натальи Корецкой, наказание в отсутствие допустимых доказательств и достаточных данных не соответствует целому ряду положений Конституции РФ, в том числе всем трем пунктам статьи 49, связанным с презумпцией невиновности. Но судьи КС посчитали, что статья 15.6 КоАП не противоречит Основному Закону страны, хотя и нуждается в конституционно-правовом истолковании.

Главный вопрос возник вокруг преюдициальности судебных решений, то есть признания установленными фактов по другому делу, но с теми же участниками. По мнению судов, рассматривавших дело Корецкой, в ее случае этот принцип применяться не может, поскольку сам факт совершенного ею нарушения имел место. КС отметил, что преюдиция - способ обеспечения непротиворечивости судебных актов, однако она не абсолютна. Тем более что установленные в рамках одного дела факты могут иметь иное значение при доказывании обстоятельств по другому делу. С одной стороны, при определении вины бухгалтера невозможно оставить без внимания тот факт, что завод как налоговый агент не был привлечен к ответственности. С другой стороны, само нарушение было совершено - документы действительно не поступили в срок.

- Суды должны обеспечивать надлежащую оценку и учет всех обстоятельств конкретного дела, поскольку из них может следовать отсутствие достаточных оснований для привлечения лица к административной ответственности, - подчеркивается в решении КС, - в том числе в случае, когда необходимые для контроля сведения и были представлены налоговому органу.

КС РФ: формальный подход к применению норм закона ущемляет право граждан на судебную защиту

Дело Корецкой подлежит пересмотру. Но в решении КС уточняется, что если правоприменительные органы смогут специально обосновать применение статьи 15.6 КоАП РФ к должностному лицу - с учетом того, что действия организации в целом не получили правовую квалификацию как налоговое правонарушение, - штраф в подобных ситуациях все-таки может быть назначен. Цена усилий - от трехсот до пятисот рублей.