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13.05.2021 03:17
Рубрика: В мире

Личная коллекция модельера Кэндзо Такады ушла почти за 2,5 млн евро

Фото: AP Photo / Thibault Camus Фото: AP Photo / Thibault Camus
Фото: AP Photo / Thibault Camus

Личная коллекция покойного японского дизайнера и модельера Кэндзо Такады, который основал известную марку Kenzo, продана в Париже с аукциона за 2,44 миллиона евро. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Artcurial. На торги были выставлены 550 предметов искусства и элементов интерьера, включая дизайнерскую мебель, сервизы и наборы посуды.

Фото: пресс-служба "Алросы"
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Самым дорогим лотом стало портфолио Cadillac работы знаменитого американского фотографа Уильяма Эгглстона. Альбом ушел с молотка за 46,8 тысяч евро. Среди проданных предметов искусства также поднос из лакированного черного дерева (42,9 тыс. евро) работы японского мастера Кацу Хаманаки, деревянная лошадь (41,6 тыс. евро), сделанная около двух тысяч лет назад в Китае в период правления династии Хань, автопортрет Кэндзо, который ушел с молотка почти за 21 тысячу евро, пишет ТАСС.

Дизайнер Кэндзо Такада умер в прошлом году во Франции в возрасте 81 года после заражения коронавирусом. Свою первую коллекцию женской одежды Такада представил в 1970 году, в 1983-м он также занялся дизайном мужской одежды, а в 1988-м - парфюмерией.

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