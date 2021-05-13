Лукашенко: Мы делаем Конституцию будущего нашего государства

Новый Основной закон Беларуси должен соответствовать, прежде всего, запросам людей. Именно на этом сделал главный упор Александр Лукашенко, выступая 13 мая на встрече с руководителями Конституционной комиссии, передает пресс-служба главы государства.

Работа, подчеркнул президент, идет над документом будущего страны. "И если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть Конституция и принятие ее должно быть таковым. Если люди поддержат новый проект, - быть этой Конституции".

Многое будет зависеть, полагает Лукашенко, и от элиты белорусского общества - руководства страны всех уровней, юридической общественности, образованных, умных и талантливых граждан, которые будут не только высказывать свое мнение, но и вести за собой общество.

Глава государства пояснил, что промежуточную встречу было предложено провести руководством комиссии, чтобы обсудить некоторые вопросы, которые поднимаются на ее заседаниях. Он обозначил и свою принципиальную позицию по выработке документа, напомнив, что практически не вмешивается в работу комиссии. "Но при необходимости, если будет такое с вашей стороны требование, для обсуждения каких-то конкретных вопросов мы соберемся и обсудим. Вот как сегодня", - сказал президент, обращаясь к участникам встречи.

А вот когда проект обновленной Конституции будет подготовлен, уточнил он, тогда с участием главы государства и состоится его подробное изучение. "Будем читать постатейно, особенно обращая внимание на новации. Я буду высказывать свое мнение. Вы свое выскажете в проекте. Но это же не значит, что все будет единогласно - кто-то из членов комиссии не согласится с новациями проекта, другие органы власти после ознакомления могут внести свои предложения. Мы это все должны учитывать".

Президент поблагодарил граждан, которые активно участвуют в процессе создания документа и направляют предложения по возможным изменениям в Основной закон страны. "Словом, люди ведут себя активно - те, кто хочет сохранения страны, кто понимает, что такое Конституция", - констатировал он.

Подчеркнув, что Конституция - это основная конструкция государства, белорусский руководитель предупредил членов комиссии, что и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы она была в чем-то неправильной, а те или иные изменения вносились для галочки или в популистских целях.