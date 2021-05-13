Матвиенко призвала давать молодым ученым служебное жилье или льготную ипотеку

Государство должно обеспечивать молодых учетных жильем, давать служебное или выделять средства на льготную ипотеку, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В четверг она провела парламентские слушания, посвященные развитию кадрового потенциала российской науки.

По ее словам, сенаторы совместно с правительством и представителями науки работают над законопроектом о молодых ученых. "Здесь наша главная задача - не потерять те меры поддержки, которые действуют сегодня и продумать новые. Например, в части обязательного предоставления либо служебного жилья, либо льготной ипотеки, чтобы молодой, да и не только молодой ученый чувствовал, что его работу ценят, что государство заинтересовано в результатах его труда", - заявила Валентина Матвиенко.

"Важно тут все, от оказания социальных гарантий до оснащения лабораторий самым современным оборудованием, реактивами и так далее", - продолжила спикер Совфеда. По ее словам, сами ученые на встречах с руководством страны часто жалуются на излишнюю бюрократию при госзакупках оборудования и расходных материалов. Она предложила внести необходимые изменения в законодательство, чтобы исследователи не тратили драгоценное время на заполнение бумаг и проведение торгов. По словам главы Совфеда, сенаторы уже направили свои поправки в Госдуму и будут добиваться их скорейшего принятия.