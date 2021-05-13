Матвиенко: Россия всегда будет поддерживать ООН как площадку с уникальными правами

Россия всегда поддерживала и будет поддерживать деятельность ООН как уникальную международную площадку для противодействия современным вызовам. Об этом заявила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой всемирной организации Антониу Гутерришем, которая прошла в очном формате в верхней палате парламента.

"Россия всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать Организацию Объединенных Наций, потому что это единственная в своем роде универсальная международная площадка с уникальными правами", - заявила глава Совфеда. "Мы абсолютно убеждены, что только посредством коллективных усилий международное сообщество может эффективно противостоять тем новым современным вызовам, новым реалиям, в которых мы все находимся", - добавила она.

Спикер также поблагодарила генсека ООН за поддержку идеи проведения в России Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу в 2022 году. Россия, отметила она, накопила огромный опыт совместного проживания народов разных культур и вероисповеданий. "Нам есть чем поделиться с мировым сообществом. Хочу подчеркнуть, что эта тема чрезвычайно актуальная и своевременная", - подчеркнула спикер.

"Мы будем только рады стать ассоциированными участниками и организаторами этой конференции, - ответил Антониу Гутерриш. - Мы считаем, что продвижение разнообразия культур - это единственный способ продвижения диалога, понимания, взаимного признания в региональном и международном контексте".

Генсек ООН также заверил, что организация заинтересована в сотрудничестве с российскими парламентариями и в частности с Советом Федерации.