Матвиенко заявила о сокращении "утечки мозгов" из России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с "утечкой мозгов" из страны, поскольку масштабы этого явления сократились и даже пошел обратный процесс.

"Нам не только нужно, наконец, остановить утечку мозгов, но и стремиться к более амбициозной цели - обеспечить приток лучших специалистов со всего мира в нашу страну, возврат наших ученых, которые покинули Россию", - сказала она в четверг на парламентских слушаниях, посвященных развитию кадрового потенциала российской науки.

Впрочем, драматизировать ситуацию не стоит, уверена глава Совфеда. "Налицо уже позитивная динамика как сокращения оттока мозгов, так и увеличения притока или возвращения наших ученых в Россию", - заявила она. Матвиенко подчеркнула, что Россия открыта для научного сотрудничества с другими странами. "Мы готовы делиться опытом, наработками, приглашать иностранных ученых как для преподавательской, так и для исследовательской работы. Ни визовые, ни другие бюрократические препоны не должны мешать международной научной интеграции", - сказала глава СФ.