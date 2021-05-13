МИД РФ: Болгария не просила помочь в расследовании взрывов

София не обращалась к Москве по дипломатическим каналам с просьбой о содействии в расследовании серии взрывов на оружейных заводах, которые происходили в республике с 2011-го по 2020 год. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, никакие запросы от Болгарии не поступали, а обвинения в адрес России по-прежнему не подкреплены доказательствами. "До настоящего времени вообще не было предоставлено каких-либо фактов, подкрепляющих соответствующие версии, которые циркулировали в публичном пространстве", - сказала официальный представитель МИД.

На Смоленской площади настаивают, что эти обвинения используются для давления на Россию, в том числе санкционного. При этом подобными действиями власти "наносят серьезный ущерб двусторонним связям с нашей страной... и собственными руками разрушают остатки взаимного доверия", заключила Мария Захарова.