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13.05.2021 18:07
Рубрика: Власть

МИД РФ: Болгария не просила помочь в расследовании взрывов

Текст: Екатерина Забродина
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости

София не обращалась к Москве по дипломатическим каналам с просьбой о содействии в расследовании серии взрывов на оружейных заводах, которые происходили в республике с 2011-го по 2020 год. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: Обвинения по Болгарии и Чехии стали частью кампании Запада против РФ

По словам Захаровой, никакие запросы от Болгарии не поступали, а обвинения в адрес России по-прежнему не подкреплены доказательствами. "До настоящего времени вообще не было предоставлено каких-либо фактов, подкрепляющих соответствующие версии, которые циркулировали в публичном пространстве", - сказала официальный представитель МИД.

На Смоленской площади настаивают, что эти обвинения используются для давления на Россию, в том числе санкционного. При этом подобными действиями власти "наносят серьезный ущерб двусторонним связям с нашей страной... и собственными руками разрушают остатки взаимного доверия", заключила Мария Захарова.

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