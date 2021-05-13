МИД назвал "выдумками" обвинения России в кибератаках

На Смоленской площади прокомментировали обвинения в кибератаках в адрес России со стороны Лондона и Вашингтона, в том числе в хакерской атаке на американский нефтепровод Colonial Pipeline. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подобные заявления ориентированы на внутреннюю аудиторию и при этом служат предлогом для введения новых санкций против Москвы.

"Цель понятна: бесконечный повод вводить санкции и ограничения, демонизировать и таким образом сдерживать нашу страну", - заявила Захарова на брифинге.

"Вначале делаются объявления с обвинениями, они ничем не подкреплены, потом начинается сегментарная работа по группам IT-компаний, разведсообщества, политических группировок. Каждый говорит свое, ничего не выводит на общую платформу. Они начинают либо путаться, либо взаимно друг друга опровергать", - настаивает официальный представитель МИД.

Эти обвинения в дипведомстве назвали абсурдными и бездоказательными.

Как сообщало ранее агентство Bloomberg, американская Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп почти в пять миллионов долларов после кибератаки на трубопровод оператора. При этом перевод средств был осуществлен в криптовалюте, которую невозможно отследить. Только после этого виртуальные злоумышленники передали компании ключи для расшифровки данных.