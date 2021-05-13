Новости

Иностранцы прекратили покупку валюты в России после новых санкций США 19:56
Решетников: Бизнес сможет сэкономить миллиарды на хранении документов 19:51
В 2021 году в России откроются шесть новых онкоцентров 19:19
МИД назвал "выдумками" обвинения России в кибератаках 19:07
Командующий Северным флотом: США используют Норвегию как полигон в Арктике 19:02
Forbes включил 24 российские компании в список крупнейших в мире 19:00
В Госдуме рассмотрят план реализации Послания президента 18:54
Депутат Мосгордумы Александр Козлов: Интерес к выборным процедурам в интернете последовательно растет 18:50
Северный флот получит порядка 345 единиц вооружений в 2021 году 18:39
Осуждённый за госизмену бывший офицер ФСБ выйдет по УДО 18:27
Фрегат "Адмирал Головко" войдет в состав ВМФ России в 2022 году 18:26
Российский ученый Мажуга назвал пять способов улучшить экологию в больших городах 18:21
НАТО активизировало военную деятельность у границ РФ в Арктике 18:19
Портал бесплатной правовой помощи будет запущен в этом году 18:19
Вертолет со спикером Рады совершил аварийную посадку в Херсоне 18:17
Бизнесмена Василия Бойко-Великого отпустили из СИЗО 18:08
МИД РФ: Болгария не просила помочь в расследовании взрывов 18:07
"Аэрофлот" начислит бонусные мили пассажирам, привившимся от COVID-19 17:49
В Анапе дроны будут доставлять тонущим спасательные круги 17:37
В Болгарии заявили о необходимости перехода к президентской форме правления 17:28
В возрасте 89 лет умерла актриса Кира Крейлис-Петрова 17:12
Песков: В Кремле не следят за выдвижением Путина на Нобелевскую премию 17:12
Белгородские грибники нашли арсенал времен войны 17:12
Захарова: Россия не пойдет на односторонние уступки по ДОН 17:08
Патриарх Кирилл предложил альтернативу абортам 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
13.05.2021 19:07
Рубрика: Власть

МИД назвал "выдумками" обвинения России в кибератаках

Текст: Екатерина Забродина

На Смоленской площади прокомментировали обвинения в кибератаках в адрес России со стороны Лондона и Вашингтона, в том числе в хакерской атаке на американский нефтепровод Colonial Pipeline. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подобные заявления ориентированы на внутреннюю аудиторию и при этом служат предлогом для введения новых санкций против Москвы.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Песков: Россия не имеет отношения к хакерским атакам на Colonial Pipeline

"Цель понятна: бесконечный повод вводить санкции и ограничения, демонизировать и таким образом сдерживать нашу страну", - заявила Захарова на брифинге.

"Вначале делаются объявления с обвинениями, они ничем не подкреплены, потом начинается сегментарная работа по группам IT-компаний, разведсообщества, политических группировок. Каждый говорит свое, ничего не выводит на общую платформу. Они начинают либо путаться, либо взаимно друг друга опровергать", - настаивает официальный представитель МИД.

Эти обвинения в дипведомстве назвали абсурдными и бездоказательными.

Как сообщало ранее агентство Bloomberg, американская Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп почти в пять миллионов долларов после кибератаки на трубопровод оператора. При этом перевод средств был осуществлен в криптовалюте, которую невозможно отследить. Только после этого виртуальные злоумышленники передали компании ключи для расшифровки данных.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Хакерские атаки

Главное сегодня

Путин призвал повысить роль ООН в международных делах
МИД назвал "выдумками" обвинения России в кибератаках
Песков: Россия не планирует никого "поглощать"
Росавиация составила рекомендации для авиакомпаний из-за ситуации в Израиле
В США Москву назвали самым защищенным местом на случай ядерной войны
"Полезная книжка": главное из Послания президента Федеральному Собранию
Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов