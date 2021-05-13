Минобрнауки рассчитывает начать новый учебный год в штатном режиме

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в ведомстве готовы начать новый учебный год штатно.

- Первого сентября в штатном режиме мы планируем начать учебный год во всех вузах страны, - сказал он в ходе совещания президента с членами правительства в четверг. - Прием в вузы в 2021 году будет проходить с учетом опыта пандемии: документы на поступление можно будет подавать как очно - с соблюдением всех необходимых мер профилактики коронавируса, так и дистанционно - через электронные системы вузов, портал Госуслуги и по почте. Оригинал аттестата студент сможет сдать в университет в течение года.

В этом году вузы возвращаются к традиционным срокам проведения приемной кампании. Напомним, летом 2020 года из-за ограничений по ковиду и переноса сроков ЕГЭ были сдвинуты основные даты вступительной кампании. Например, прием документов заканчивался 18 августа. В этом году принимать заявления на поступление закончат 29 июля. 17 августа будут изданы приказы о зачислении на первый курс студентов очной формы обучения.