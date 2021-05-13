Минтруд начал выплачивать повышенное пособие на детей от 3 до 7 лет

Большинство из обратившихся семей уже оформили выплаты на детей от 3 до 7 лет в повышенном размере, рассказали "Российской газете" в Минтруде. Так, семьи, в которых воспитывается в общей сложности более 60 тысяч детей, уже получили увеличенные выплаты, а 80% из них - максимальное пособие в сумме регионального прожиточного минимума на ребенка.

В ведомстве напомнили, что с 1 апреля этого года размер выплаты варьируется и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе, он зависит от дохода семьи. Если 50% окажется мало для того, чтобы ее среднедушевой доход достиг прожиточного минимума, то выплату поднимут, при необходимости - до максимального уровня. Планируется, что адресный подход к назначению пособия поможет большему числу семей преодолеть черту бедности. Так, в прошлом году пособие получали семьи, в которых воспитываются 4,7 млн детей и оно назначалось в минимальном размере. Тогда благодаря ему доход каждой четвертой семьи превысил прожиточный минимум.

Несмотря на то, что в новом размере и по новым правилам пособие выплачиваться с 1 апреля, рассчитывается и доначисляется оно за период с 1 января 2021 года, если к этому времени ребенку уже исполнилось 3 года, но еще не было 8 лет.

Всего в апреле заявления на перерасчет выплаты подали 1,8 млн семей. Как пояснили в Минтруде, сейчас их рассматривают органы соцзащиты регионов, которые изучают материальное положение потенциальных получателей, при необходимости запрашивают сведения из других ведомств. Заявление на пособие можно подать удаленно на портале госуслуг, а также обратившись лично в органы соцзащиты или МФЦ. Больше никаких документов не требуется.

В Минтруде напомнили, что выплата на детей от 3 до 7 лет не учитывается в расчете доходов семьи при назначении других мер поддержки.