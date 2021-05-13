Минтруд предложил расширить программу субсидирования занятости

Программу субсидирования занятости могут распространить на выпускников 2020 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Во всех регионах, напомнил министр, действуют программы восстановления занятости. Среди таковых - переобучение безработных граждан и субсидирование найма. По словам Котякова, число официально зарегистрированных безработных россиян моложе 25 лет составляет 156 тыс. человек. 15 тысяч из них - это выпускники прошлого года, часть которых встала на учет после 1 января 2021 года. "Именно они нуждаются в помощи в получении первого места работы", - пояснил глава Минтруда.

В связи с этим ведомство предлагает распространить субсидирование занятости на выпускников прошлого года, которые не нашли постоянную работу. Речь идет о тех, кто уже встал или только встанет на учет в качестве безработного после 1 января 2021 года.