Могут ли полностью остановиться полеты над Израилем

Обострение палестино-израильского конфликта и последовавшие за ним ракетные обстрелы с обеих сторон поставили под угрозу безопасность авиаперелетов над регионом. Некоторые авиакомпании отменили рейсы в Тель-Авив, а аэропорт Бен-Гурион в четверг начал перенаправлять все прибывающие судна на юг страны. Тем не менее говорить о полной приостановке полетов в Израиль пока рано, считают опрошенные "РГ" эксперты.

С понедельника в южных израильских городах не смолкают сирены воздушной тревоги - за это время палестинские группировки и Армия обороны Израиля обменялись десятками ракетных ударов. Несмотря на эффективную работу системы противоракетной обороны "Железный купол", которая перехватила большинство снарядов, некоторые из них все же достигли цели и привели к разрушениям и человеческим жертвам.

Во вторник тель-авивский аэропорт Бен-Гурион приостановил полеты из-за ракетного обстрела города, однако позже его работа возобновилась. На следующий день три американские авиакомпании - American Airlines, United Airlines и Delta Air Lines - отменили рейсы в Тель-Авив на фоне напряженности в регионе.

В четверг утром все пребывающие в Тель-Авив самолеты начали перенаправлять в международный аэропорт Рамон на юге Израиля. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Бен-Гурион, 13 мая отменены рейсы из Амстердама, Парижа, Лондона, Торонто, Киева, Нью-Йорка, Стамбула, Вены и других городов. При этом отмена касается как прилета, так и вылета из Тель-Авива.

В связи с ограничениями в работе аэропорта "Аэрофлот" также принял решение отменить оборотный рейс между Москвой и Тель-Авивом 14 мая. Пассажирам предложили изменить дату вылета или вернуть билет без применения штрафных санкций. Согласно данным на сайте компании, улететь в Израиль в ближайшее время можно будет лишь 17 мая - цена билетов начинается от 243 евро. Альтернативный вариант - рейс авиакомпании Nordwind 18 мая с вылетом из Санкт-Петербурга стоимостью от 17 378 рублей.

В Росавиации не стали комментировать возможность временного запрета полетов в Израиль. При этом ведомство опубликовало рекомендации к российским авиакомпаниям, призвав их обеспечить постоянный мониторинг аэронавигационной информации, издаваемый государствами региона, а также предусмотреть возможность оперативного принятия решения о прекращении полетов над возникшей зоной вооруженного конфликта или вблизи нее.

Активное применение средств ПРО израильской стороной действительно может создать угрозу для безопасности полетов, считает глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. "В случае обострения конфликта и продолжения регулярных интенсивных обстрелов принятие решения о приостановке полетов было бы оправданным", - добавил он.

Активное применение средств ПРО может создать угрозу для безопасности полетов

Говорить о полной приостановке полетов в Израиль пока преждевременно, отметил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. По его словам, ограничения действительно могут ввести, но только в случае, если будет реальная угроза воздушному пространству над Тель-Авивом. "Аэропорт Бен-Гурион находится довольно далеко от эпицентра событий. Пока реальной угрозы нет, полеты будут продолжаться", - подытожил Гусаров.