Мошенники продавали к фильтрам для очистки воды отходы

Мошенники наладили продажу ионообменной смолы. Это вещество, которое используется в том числе и в системах для очистки воды.

Начальник Управления информации и общественных связей МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что они закупали у поставщиков уже использованную ионообменную смолу, фасовали ее в мешки и наносили этикетки с товарным знаком известного бренда. Затем свою продукцию они реализовывали через интернет-сайт либо в офисе продаж в столице.

Полицейские задержали четверых мошенников в возрасте от 26 до 56 лет. В офисе и на складе оперативники обнаружили документы, имеющие доказательное значение для уголовного дела. Ионообменная смола, упаковочные мешки и этикетки с товарным знаком были направлены на исследование в компанию производителя. Продукция уже признана контрафактной. Правообладателю причинен ущерб в крупном размере. С задержанных взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.