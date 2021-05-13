MTV объявил о возвращении в эфир премии MTV Movie & TV Awards

Больше всего номинаций в области кино получили картины "Иуда и черный мессия" и "Борат 2". Специальную награду "Гений комедии" получит Саша Барон Коэн - за свой вклад в мир комедии, а заслуги Скарлетт Йоханссон в кинематографе и телевидении отметят наградой "Признание поколения". Остальных лауреатов премии объявят на торжественной церемонии вручения наград, которую проведет американская актриса и сценарист Лесли Джонс. На мероприятии выступит DJ Snoopadelic, также известный как рэпер Snoop Dogg. Прямую трансляцию события покажут в ночь с 16 на 17 мая на телеканале MTV Россия в 04:00 по московскому времени.
Церемония "MTV Movie & TV Awards: Реалити" будет полностью посвящена миру ТВ. Главными претендентами на победу в ней стали минисериал "ВандаВижн", сериал "Эмили в Париже" и шоу "Королевские гонки Ру Пола". Имена победителей огласит известная американская актриса, телеведущая и стендап-комик Никки Глейзер, а во время награждения со специальным сетом выступит американская DJ Kim Lee. Запись мероприятия можно будет посмотреть 22 мая в эфире MTV Россия в 21:30 по московскому времени.
Канал MTV Россия в своем релизе, посвященном трансляциям, который прислан в "РГ", напоминает, что в декабре прошлого года церемония "MTV Movie & TV Awards: Лучшее за все время" была посвящена самым выдающимся моментам в истории кинематографа и телевидения последних десятилетий. Победителями в различных номинациях стали Кевин Бейкон, Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор, Кристен Белл, Джейсон Сигел, Джейми Ли Кертис, Галь Гадот, Сара Мишель Геллар, Сэльма Блэр, Кевин Харт и Уилиам Забка. Посмертную награду в специальной категории "Герой на века" получил Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме "Черная пантера".
Полный список номинантов MTV Movie & TV Awards
Лучший фильм
Борат 2
Иуда и черный мессия
Девушка, подающая надежды
Душа
Всем парням: С любовью,..
Лучший сериал
Бриджертоны
Кобра Кай
Эмили в Париже
Пацаны
ВандаВижн
Лучший актер или актриса в кинофильме
Кэри Маллиган - Девушка, подающая надежды
Чедвик Боузман - Ма Рейни: Мать блюза
Даниэль Калуя - Иуда и черный мессия
Саша Барон Коэн - Суд над чикагской семеркой
Зендая - Малкольм и Мари
Лучший актер или актриса на ТВ
Аня Тейлор-Джой - Ход королевы
Элизабет Олсен - ВандаВижн
Эллиот Пейдж - Академия "Амбрелла"
Эмма Коррин - Корона
Михаэла Коэл - Я могу уничтожить тебя
Лучший герой
Энтони Маки - Сокол и Зимний Солдат
Галь Гадот - Чудо-женщина: 1984
Джек Куэйд - Пацаны
Педро Паскаль - Мандалорец
Тейона Паррис - ВандаВижн
Лучший поцелуй
Чейз Стоукс и Мэдлин Клайн - Внешние отмели
Джоди Комер и Сандра О - Убивая Еву
Лили Коллинз и Лукас Браво - Эмили в Париже
Майтреи Рамакришнан и Джарен Льюисон - Я никогда не…
Реге-Жан Пейдж и Фиби Дайневор - Бриджертоны
Лучшая комедийная роль
Энни Мерфи - Шиттс Крик
Эрик Андре - Приколисты в дороге
Исса Рэй - Белая ворона
Джейсон Судейкис - Тед Лассо
Лесли Джонс - Поездка в Америку 2
Лучший злодей
Ая Кэш - Пацаны
Юэн Макгрегор - Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
Джанкарло Эспозито - Мандалорец
Кэтрин Хан - ВандаВижн
Николас Холт - Великая
Прорыв года
Антония Джентри - Джинни и Джорджия
Эшли парк - Эмили в Париже
Мария Бакалова - Борат 2
Пол Мескал - Нормальные люди
Рене-Жан Пейдж - Бриджертоны
Лучшая драка
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
Кобра Кай
Пацаны
ВандаВижн
Лига справедливости Зака Снайдера
Самый пугающий момент
Элизабет Мосс - Человек-невидимка
Джерни Смоллетт - Страна Лавкрафта
Симона Браун - В ее глазах
Виктория Педретти - Призраки усадьбы Блай
Винс Вон - Дичь
Лучший дуэт
Кристен Уиг и Энни Мумоло - Барб и Звезда едут в Виста дель Мар
Энтони Маки и Себастиан Стэн - Сокол и Зимний солдат
Педро Паскаль и Грогу - Мандалорец
Лили Коллинз и Эшли Парк - Эмили в Париже
Саша Барон Коэн и Мария Бакалова - Борат 2