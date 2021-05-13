MTV объявил о возвращении в эфир премии MTV Movie & TV Awards

Новости

Депутат Мосгордумы Александр Козлов: Интерес к выборным процедурам в интернете последовательно растет 18:50
Северный флот получит порядка 345 единиц вооружений в 2021 году 18:39
Осуждённый за госизмену бывший офицер ФСБ выйдет по УДО 18:27
Фрегат "Адмирал Головко" войдет в состав ВМФ России в 2022 году 18:26
Российский ученый Мажуга назвал пять способов улучшить экологию в больших городах 18:21
НАТО активизировало военную деятельность у границ РФ в Арктике 18:19
Портал бесплатной правовой помощи будет запущен в этом году 18:19
Вертолет со спикером Рады совершил аварийную посадку в Херсоне 18:17
Бизнесмена Василия Бойко-Великого отпустили из СИЗО 18:08
МИД РФ: Болгария не просила помочь в расследовании взрывов 18:07
"Аэрофлот" начислит бонусные мили пассажирам, привившимся от COVID-19 17:49
В Анапе дроны будут доставлять тонущим спасательные круги 17:37
В Болгарии заявили о необходимости перехода к президентской форме правления 17:28
В возрасте 89 лет умерла актриса Кира Крейлис-Петрова 17:12
Песков: В Кремле не следят за выдвижением Путина на Нобелевскую премию 17:12
Белгородские грибники нашли арсенал времен войны 17:12
Захарова: Россия не пойдет на односторонние уступки по ДОН 17:08
Патриарх Кирилл предложил альтернативу абортам 17:05
В Сибири 16-летняя девочка со СМА скончалась, не дождавшись лекарства 17:04
Подозреваемый в избиении PR-директора "Спартака" отправлен под домашний арест 17:02
Диетолог назвала плюсы и минусы продуктов с заменителем молочного жира 16:53
В Болгарии возмутились "антироссийской дикостью" 16:49
Более 60% россиян проведут летний отпуск дома 16:49
В Сочи на федеральную трассу сошел оползень 16:46
Захарова призвала россиян тщательно взвешивать риски при выезде за рубеж 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
13.05.2021 17:33
Рубрика: Культура

MTV объявил о возвращении в эфир премии MTV Movie & TV Awards

Текст: Сусанна Альперина
Телеканал MTV объявляет о возвращении в эфир ежегодной премии кинематографа и телевидения MTV Movie & TV Awards. В этом году церемонию награждения покажут в двух частях: 17 мая состоится вручение наград в области кино, а победителей в телевизионных номинациях объявят в рамках отдельного шоу "MTV Movie & TV Awards: Реалити" 22 мая. Оба события можно будет посмотреть в эфире MTV Россия. 
Фото: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Больше всего номинаций в области кино получили картины "Иуда и черный мессия" и "Борат 2". Специальную награду "Гений комедии" получит Саша Барон Коэн - за свой вклад в мир комедии, а заслуги Скарлетт Йоханссон в кинематографе и телевидении отметят наградой "Признание поколения". Остальных лауреатов премии объявят на торжественной церемонии вручения наград, которую проведет американская актриса и сценарист Лесли Джонс. На мероприятии выступит DJ Snoopadelic, также известный как рэпер Snoop Dogg. Прямую трансляцию события покажут в ночь с 16 на 17 мая на телеканале MTV Россия в 04:00 по московскому времени.

Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP
Тина Тернер, Foo Fighters и Jay-Z будут включены в Зал славы рок-н-ролла

Церемония "MTV Movie & TV Awards: Реалити" будет полностью посвящена миру ТВ. Главными претендентами на победу в ней стали минисериал "ВандаВижн", сериал "Эмили в Париже" и шоу "Королевские гонки Ру Пола". Имена победителей огласит известная американская актриса, телеведущая и стендап-комик Никки Глейзер, а во время награждения со специальным сетом выступит американская DJ Kim Lee. Запись мероприятия можно будет посмотреть 22 мая в эфире MTV Россия в 21:30 по московскому времени.

Канал MTV Россия в своем релизе, посвященном трансляциям, который прислан в "РГ", напоминает, что в декабре прошлого года церемония "MTV Movie & TV Awards: Лучшее за все время" была посвящена самым выдающимся моментам в истории кинематографа и телевидения последних десятилетий. Победителями в различных номинациях стали Кевин Бейкон, Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор, Кристен Белл, Джейсон Сигел, Джейми Ли Кертис, Галь Гадот, Сара Мишель Геллар, Сэльма Блэр, Кевин Харт и Уилиам Забка. Посмертную награду в специальной категории "Герой на века" получил Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме "Черная пантера".

Полный список номинантов MTV Movie & TV Awards 

Лучший фильм

Борат 2

Иуда и черный мессия

Девушка, подающая надежды

Душа

Всем парням: С любовью,..

Лучший сериал

Бриджертоны

Кобра Кай

Эмили в Париже

Пацаны

ВандаВижн

Лучший актер или актриса в кинофильме

Кэри Маллиган - Девушка, подающая надежды

Чедвик Боузман - Ма Рейни: Мать блюза

Даниэль Калуя - Иуда и черный мессия

Саша Барон Коэн - Суд над чикагской семеркой

Зендая - Малкольм и Мари

Лучший актер или актриса на ТВ

Аня Тейлор-Джой - Ход королевы

Элизабет Олсен - ВандаВижн

Эллиот Пейдж - Академия "Амбрелла"

Эмма Коррин - Корона

Михаэла Коэл - Я могу уничтожить тебя

Лучший герой

Энтони Маки - Сокол и Зимний Солдат

Галь Гадот - Чудо-женщина: 1984

Джек Куэйд - Пацаны

Педро Паскаль - Мандалорец

Тейона Паррис - ВандаВижн

Лучший поцелуй

Чейз Стоукс и Мэдлин Клайн - Внешние отмели

Джоди Комер и Сандра О - Убивая Еву

Лили Коллинз и Лукас Браво - Эмили в Париже

Майтреи Рамакришнан и Джарен Льюисон - Я никогда не…

Реге-Жан Пейдж и Фиби Дайневор - Бриджертоны

Лучшая комедийная роль

Энни Мерфи - Шиттс Крик

Эрик Андре - Приколисты в дороге

Исса Рэй - Белая ворона

Джейсон Судейкис - Тед Лассо

Лесли Джонс - Поездка в Америку 2

Лучший злодей

Ая Кэш - Пацаны

Юэн Макгрегор - Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

Джанкарло Эспозито - Мандалорец

Кэтрин Хан - ВандаВижн

Николас Холт - Великая

Прорыв года

Антония Джентри - Джинни и Джорджия

Эшли парк - Эмили в Париже

Мария Бакалова - Борат 2

Пол Мескал - Нормальные люди

Рене-Жан Пейдж - Бриджертоны

Лучшая драка

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

Кобра Кай

Пацаны

ВандаВижн

Лига справедливости Зака Снайдера

Самый пугающий момент

Элизабет Мосс - Человек-невидимка

Джерни Смоллетт - Страна Лавкрафта

Симона Браун - В ее глазах

Виктория Педретти - Призраки усадьбы Блай

Винс Вон - Дичь

Лучший дуэт

Кристен Уиг и Энни Мумоло - Барб и Звезда едут в Виста дель Мар

Энтони Маки и Себастиан Стэн - Сокол и Зимний солдат

Педро Паскаль и Грогу - Мандалорец

Лили Коллинз и Эшли Парк - Эмили в Париже

Саша Барон Коэн и Мария Бакалова - Борат 2

Культура Кино и ТВ Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Путин поручил наградить сотрудников школы Казани, где была стрельба
Песков: Россия не планирует никого "поглощать"
Мишустин: Программа кешбэка на детский отдых обойдется в 5 млрд рублей
Росавиация составила рекомендации для авиакомпаний из-за ситуации в Израиле
В США Москву назвали самым защищенным местом на случай ядерной войны
Пять театральных премьер праздничного мая
Ильдар Абдразаков: Опера не знает границ и объединяет людей