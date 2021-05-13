MTV объявил о возвращении в эфир премии MTV Movie & TV Awards

Телеканал MTV объявляет о возвращении в эфир ежегодной премии кинематографа и телевидения MTV Movie & TV Awards. В этом году церемонию награждения покажут в двух частях: 17 мая состоится вручение наград в области кино, а победителей в телевизионных номинациях объявят в рамках отдельного шоу "MTV Movie & TV Awards: Реалити" 22 мая. Оба события можно будет посмотреть в эфире MTV Россия.

Больше всего номинаций в области кино получили картины "Иуда и черный мессия" и "Борат 2". Специальную награду "Гений комедии" получит Саша Барон Коэн - за свой вклад в мир комедии, а заслуги Скарлетт Йоханссон в кинематографе и телевидении отметят наградой "Признание поколения". Остальных лауреатов премии объявят на торжественной церемонии вручения наград, которую проведет американская актриса и сценарист Лесли Джонс. На мероприятии выступит DJ Snoopadelic, также известный как рэпер Snoop Dogg. Прямую трансляцию события покажут в ночь с 16 на 17 мая на телеканале MTV Россия в 04:00 по московскому времени.

Церемония "MTV Movie & TV Awards: Реалити" будет полностью посвящена миру ТВ. Главными претендентами на победу в ней стали минисериал "ВандаВижн", сериал "Эмили в Париже" и шоу "Королевские гонки Ру Пола". Имена победителей огласит известная американская актриса, телеведущая и стендап-комик Никки Глейзер, а во время награждения со специальным сетом выступит американская DJ Kim Lee. Запись мероприятия можно будет посмотреть 22 мая в эфире MTV Россия в 21:30 по московскому времени.

Канал MTV Россия в своем релизе, посвященном трансляциям, который прислан в "РГ", напоминает, что в декабре прошлого года церемония "MTV Movie & TV Awards: Лучшее за все время" была посвящена самым выдающимся моментам в истории кинематографа и телевидения последних десятилетий. Победителями в различных номинациях стали Кевин Бейкон, Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор, Кристен Белл, Джейсон Сигел, Джейми Ли Кертис, Галь Гадот, Сара Мишель Геллар, Сэльма Блэр, Кевин Харт и Уилиам Забка. Посмертную награду в специальной категории "Герой на века" получил Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме "Черная пантера".

Полный список номинантов MTV Movie & TV Awards

Лучший фильм

Борат 2

Иуда и черный мессия

Девушка, подающая надежды

Душа

Всем парням: С любовью,..

Лучший сериал

Бриджертоны

Кобра Кай

Эмили в Париже

Пацаны

ВандаВижн

Лучший актер или актриса в кинофильме

Кэри Маллиган - Девушка, подающая надежды

Чедвик Боузман - Ма Рейни: Мать блюза

Даниэль Калуя - Иуда и черный мессия

Саша Барон Коэн - Суд над чикагской семеркой

Зендая - Малкольм и Мари

Лучший актер или актриса на ТВ

Аня Тейлор-Джой - Ход королевы

Элизабет Олсен - ВандаВижн

Эллиот Пейдж - Академия "Амбрелла"

Эмма Коррин - Корона

Михаэла Коэл - Я могу уничтожить тебя

Лучший герой

Энтони Маки - Сокол и Зимний Солдат

Галь Гадот - Чудо-женщина: 1984

Джек Куэйд - Пацаны

Педро Паскаль - Мандалорец

Тейона Паррис - ВандаВижн

Лучший поцелуй

Чейз Стоукс и Мэдлин Клайн - Внешние отмели

Джоди Комер и Сандра О - Убивая Еву

Лили Коллинз и Лукас Браво - Эмили в Париже

Майтреи Рамакришнан и Джарен Льюисон - Я никогда не…

Реге-Жан Пейдж и Фиби Дайневор - Бриджертоны

Лучшая комедийная роль

Энни Мерфи - Шиттс Крик

Эрик Андре - Приколисты в дороге

Исса Рэй - Белая ворона

Джейсон Судейкис - Тед Лассо

Лесли Джонс - Поездка в Америку 2

Лучший злодей

Ая Кэш - Пацаны

Юэн Макгрегор - Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

Джанкарло Эспозито - Мандалорец

Кэтрин Хан - ВандаВижн

Николас Холт - Великая

Прорыв года

Антония Джентри - Джинни и Джорджия

Эшли парк - Эмили в Париже

Мария Бакалова - Борат 2

Пол Мескал - Нормальные люди

Рене-Жан Пейдж - Бриджертоны

Лучшая драка

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

Кобра Кай

Пацаны

ВандаВижн

Лига справедливости Зака Снайдера

Самый пугающий момент

Элизабет Мосс - Человек-невидимка

Джерни Смоллетт - Страна Лавкрафта

Симона Браун - В ее глазах

Виктория Педретти - Призраки усадьбы Блай

Винс Вон - Дичь

Лучший дуэт

Кристен Уиг и Энни Мумоло - Барб и Звезда едут в Виста дель Мар

Энтони Маки и Себастиан Стэн - Сокол и Зимний солдат

Педро Паскаль и Грогу - Мандалорец

Лили Коллинз и Эшли Парк - Эмили в Париже

Саша Барон Коэн и Мария Бакалова - Борат 2