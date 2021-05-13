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13.05.2021 21:10
Рубрика: Общество

День разговения

Мусульмане встречают праздник Ураза-байрам
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8455)
Окончание поста в священный месяц Рамадан, или праздник Ураза-байрам, наступил у мусульман. Его еще называют днем разговения. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин поздравил верующих со светлым праздником, но заметил, что "мы опечалены тем, что в Москве и ряде городов из-за пандемии нет возможности собраться всей уммой на праздничную молитву". Тем не менее намазы в Москве и в других городах транслировались онлайн. В ДУМ призвали верующих в день праздника остаться дома, провести его в кругу семьи. Правда, после праздничного намаза в мечетях страны, там, где это разрешил Роспотребнадзор, проходят праздничные трапезы. На них приглашены представители разных конфессий, что стало частью религиозной культуры России.
Во Владикавказе празднуют Ураза-байрам. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Во Владикавказе празднуют Ураза-байрам. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Во Владикавказе празднуют Ураза-байрам. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

- Мы живем в многонациональном и многорелигиозном государстве, - заметил в интервью "РГ" глава Духовного собрания мусульман России муфтий Москвы Альбир Крганов. - И религиозные убеждения должны сплачивать, а не разделять.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Четыре региона страны праздник Ураза-байрам объявили выходным днем. В Татарстане и Башкирии выходным днем стало 13 мая, в Крыму - 14 мая, а в Дагестане - 13 и 14 мая.

Однако с проведением хаджа - паломничества мусульман к святым местам в Мекку и Медину (Саудовская Аравия) - ясности пока нет. Хадж, как ожидается, должен пройти с 17 июля по 22 июля 2021 года. Однако не решены важные технические вопросы его проведения. Саудовская Аравия ввела ряд ограничений из-за пандемии. Первое - в СА возможны только прямые авиаперелеты, у России нет прямого авиасообщения с этой страной, а на чартеры нет "согласованных документов". Второе - российская вакцина против коронавируса пока не включена в число четырех вакцин, разрешенных ВОЗ для вакцинирования в Саудовской Аравии. Третье - въезд в СА запрещен лицам старше 60 лет, которых среди паломников традиционно много. Четвертое - до сих пор не определены квоты на посещение и не открыто бронирование мест в отелях.

С проведением хаджа - паломничества мусульман к святым местам в Мекку и Медину - ясности пока нет

- Будем надеяться, что России и Саудовской Аравии удастся договориться по всем этим непростым вопросам, - сказал Альбир Крганов, - и хадж все-таки состоится, но надо быть готовым к любому развитию событий.

Справка "РГ"

Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) - второй по значимости мусульманский праздник после Курбан-байрама (праздник жертвоприношения). Ураза-байрам отмечается по окончании священного для всех мусульман месяца Рамадан, когда верующим предписаны строгие ограничения.

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