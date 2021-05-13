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13.05.2021 15:00
Рубрика: Происшествия

Подозреваемый в избиении PR-директора "Спартака" задержан

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники ОМВД России по району Новокосино задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью представителю футбольного клуба "Спартак" Антону Фетисову.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В "Спартаке" рассказали о самочувствии избитого Антона Фетисова

Известно, что задержан Жафяр Боровков. Инцидент произошел в ночь на 10 мая на Новокосинской улице около одного из кафе. Антон Фетисов увидел, как избивают его знакомого и вступился за него. Но помочь ему не смог и сам получил серьезные травмы. Сейчас следствие требует арестовать Жафяра Боровкова за избиение людей.

Происшествия Правосудие Следствие Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак"

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