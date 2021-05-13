Подозреваемый в избиении PR-директора "Спартака" задержан

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники ОМВД России по району Новокосино задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью представителю футбольного клуба "Спартак" Антону Фетисову.

Известно, что задержан Жафяр Боровков. Инцидент произошел в ночь на 10 мая на Новокосинской улице около одного из кафе. Антон Фетисов увидел, как избивают его знакомого и вступился за него. Но помочь ему не смог и сам получил серьезные травмы. Сейчас следствие требует арестовать Жафяра Боровкова за избиение людей.