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13.05.2021 10:34
Рубрика: В мире

На американском сегменте МКС сломалась система получения воды

Американская система получения воды вышла из строя на МКС. Об этом сообщили в НАСА.

Фото: iStock
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В официальном сообщении на сайте агентства отмечается, что отключение системы получения воды WPA в модуле Tranquility произошло, скорее всего, из-за утечки. При этом в НАСА заявили, что угрозы для экипажа нет - имеющегося запаса воды должно хватить на несколько месяцев.

Ремонт WPA планируют начать на следующей неделе, на космической станции для этого имеются все необходимые запчасти.

Отметим, что американская система получает питьевую воду путем переработки конденсата атмосферной влаги. Подобная установка есть и на российском сегменте - система регенерации воды из конденсата атмосферной влаги СРВ-К2М.

В мире США Общество Космос

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