Галицкий районный суд Львова вынес приговор студенту, облившему красной краской памятник идеологу украинского фашизма и коллаборационизма Степану Бандере. Виновный получил наказание в виде четырех лет заключения, но был освобожден от пребывания в тюрьме с испытательным двухлетним сроком. Он также обязан регулярно сообщать полиции о своих действиях и перемещениях.

Инцидент произошел еще в феврале: двое студентов, уроженцы Хмельницкой области, облили краской цвета крови священного для каждого украинского патриота "истукана", якобы по заказу третьего лица, руководствовавшегося "личной идеологической неприязнью". Сам осужденный студент признал вину и пошел на соглашение с прокурором, чем и объясняется относительная "мягкость" приговора. Его напарник, вероятно, до сих пор настаивает, что Бандера был убийцей, организатором еврейских и польских погромов, присягавшим на верность Гитлеру. Также полиция разыскивает того, кто подтолкнул молодых людей к совершению акта исторического возмездия над нацистским преступником.

Все это разительно контрастирует с тем, как в современной Украине относятся к вандалам, ежегодно оскверняющим памятники Ватутину в Киеве и Полтаве, бюсты Жукова, захоронения советских воинов. Такие случаи с 2014 года исчисляются десятками, и ни в одном из них виновные не были найдены, тем более наказаны: украинские СМИ не сообщают об успехах следствия на этой ниве, соответствующих судебных заседаниях и приговорах. Зато они рекламируют имена и лица вандалов. Так, памятник Ватутину уже не первый год оскверняет запрещенная в России экстремистская группировка "С14", делает это открыто, не пряча лиц и выкладывая отчеты об "акциях" в социальные сети. Но поскольку ее специфическими услугами ранее пользовался Петр Порошенко, а теперь и офис Владимира Зеленского, ни о каком наказании речи не идет. Да и будь участники группировки привлечены к ответственности, опыт последних лет подсказывает, что верхняя планка наказания для них - смехотворный штраф в 119 гривен - стоимость бутылки водки. Примерно такое наказание получил зигующий молодчик на марше в честь дивизии СС "Галичина" и нарисовавший свастику на президентском офисе "активист". Память об идеологе массовых убийств Бандере оценивается дороже и наказывается строже.

Впрочем, Украина здесь не оригинальна: в странах Восточной Европы ежегодно фиксируют десятки случаев осквернения вандалами памятников советским воинам-освободителям. В Болгарии постоянно подвергается нападению монумент, известный как "Алеша". В Чехии главной целью вандалов был памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, пока власти Праги не демонтировали его в прошлом году. Широкий выбор у польских националистов: даже при том, что в последние годы количество памятников в стране значительно сократилось. Одним из последних громких дел был случай в Легнице, где неизвестные обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского.

В Восточной Европе фиксируют десятки случаев осквернения вандалами памятников советским воинам

Каждый раз МИД России и посольства требуют найти и наказать виновных, напоминая, что страны несут взаимные обязательства по охране военных памятников и содержанию воинских захоронений (такие соглашения были заключены в 1990-е годы). Местные власти обещают разобраться. Но отыскать вандалов удается крайне редко, а уж наказать - и того реже.

Так, согласно Уголовному кодексу Польши (статья 261), "тот, кто оскверняет памятник или другое общественное место, созданное в память об историческом событии или для чествования личности, подлежит наказанию в виде штрафа или лишения свободы". Однако тут все зависит от конкретного памятника. Одних осквернителей наказывают, других отпускают на свободу. Прецедент был создан в 2013 году, когда двоих хулиганов, за два года до этого обливших краской памятник "Братьям по оружию" в центре Варшавы, оправдали, поскольку судья посчитала, что этот монумент памятником не считается.

В Чехии за хулиганство и порчу имущества грозит до двух лет лишения свободы. Впрочем, суд может обязать виновных компенсировать нанесенный ущерб. Так было, например, в 2016 году, когда под следствием оказались двое молодых людей, изуродовавших памятник жертвам коммунизма.

В Венгрии вандалов, если их удается поймать, обычно обязывают уплатить штраф за порчу памятников. Так, в 2010 году в Будапеште молодого человека, осквернившего монумент советским воинам-освободителям, оштрафовали на 2,5 тысячи евро. Однако впоследствии, когда виновные в аналогичных преступлениях оказывались на скамье подсудимых, суммы не были уже столь значительными.