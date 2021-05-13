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Назван лучший недорогой Android-смартфон. Он стоит 20 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
13.05.2021,  
18:05
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Впервые за долгое время первое место в рейтинге "лучших Android-смартфонов за свои деньги" по версии AnTuTu занял не Xiaomi.

Как утверждают разработчики бенчмарка, в категории до 1999 юаней (около 23 тысяч рублей) лучшим "середняком" стал Realme GT Neo. В минимальной комплектации 6/128 Гб он стоит 1799 юаней, или около 20500 рублей.

Аппарат получил 6,43-дюймовый экран AMOLED c разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, чип MediaTek Dimensity 1200, память UFS 3.1. Тройная камера имеет разрешение основного модуля 64 Мп.

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Аккумулятор Realme GT Neo имеет емкость 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку через USB-C. Предусмотрен модуль NFC.

В пятерку лучших смартфонов за свои деньги также вошли Redmi K40, Motorola Edge S, Redmi 10X и Redmi Note 9 5G.

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Фото: istock
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