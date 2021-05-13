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Не повезло. Названы iPhone, которые не получат iOS 15

Текст:   Антон Благовещенский
13.05.2021,  
14:18
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В сентябре 2021 года компания Apple выпустит стабильную версию iOS 15, а также iPadOS 15. За несколько месяцев до этого энтузиасты смогут установить бета-версии.

По данным ресурса Wccftech, без новой версии платформы останутся iPhone 6s, iPhone 6s Plus, а также iPhone SE и более старые модели. Из планшетов "невезучими" оказались iPad Air 2 и модели, выпущенные до него.

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Владельцам всех остальных девайсов повезло - установить iOS 15 можно будет на все iPhone, начиная с iPhone 7/7 Plus и более поздние модели.

Анонс iOS 15 с презентацией основных функций состоится в июне на конференции WWDC.

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