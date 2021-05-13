Опубликовано неизвестное письмо Эйнштейна об особых чувствах у пчел и птиц

Опубликовано ранее неизвестное письмо физика Альберта Эйнштейна с рассуждениями о наличии у пчел и птиц особых чувств для ориентации в полете. В послании английскому инженеру Глину Дэвису ученый предсказывает возникновение новых научных направлений, основанных на изучении сенсорики животных.

Как сообщает Journal of Comparative Physiology письмо было написано 18 октября 1949 года и все это время хранилось у вдовы инженера - Джудит Дэвис. Узнав, что ученые из Мельбурнского королевского технологического университета занимаются исследованием математических способностей пчел, она передала им копию письма. На изучение артефакта и других документов исследователи потратили около года.

Оказалось, что Альберт Эйнштейн интересовался работами будущего лауреата Нобелевской премии Карла фон Фриша, который высказал гипотезу - пчелы используют поляризованный свет для навигации.

"Вполне возможно, что исследование поведения перелетных птиц и почтовых голубей может когда-нибудь привести к пониманию некоторых физических процессов, которые еще не известны", - пишет физик.

Спустя десятилетия ученые подтвердили предположение Эйнштейна. Оказалось, что птицы могут ощущать магнитное поле Земли с помощью специальных фоторецепторов в глазах, которые чувствительны к незначительным изменениям магнитного поля планеты. И это позволяет им, не сбиваясь с курса преодолевать тысячи километров.

"Одной из теорий происхождения магнитного чувства у птиц является использование квантовой случайности и запутанности. Обе эти физические концепции были впервые предложены Эйнштейном", - пишет профессор Адриан Дайер.