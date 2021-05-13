Опубликовано неизвестное письмо Эйнштейна об особых чувствах у пчел и птиц

Новости

Иностранцы прекратили покупку валюты в России после новых санкций США 19:56
Решетников: Бизнес сможет сэкономить миллиарды на хранении документов 19:51
В 2021 году в России откроются шесть новых онкоцентров 19:19
МИД назвал "выдумками" обвинения России в кибератаках 19:07
Командующий Северным флотом: США используют Норвегию как полигон в Арктике 19:02
Forbes включил 24 российские компании в список крупнейших в мире 19:00
В Госдуме рассмотрят план реализации Послания президента 18:54
Депутат Мосгордумы Александр Козлов: Интерес к выборным процедурам в интернете последовательно растет 18:50
Северный флот получит порядка 345 единиц вооружений в 2021 году 18:39
Осуждённый за госизмену бывший офицер ФСБ выйдет по УДО 18:27
Фрегат "Адмирал Головко" войдет в состав ВМФ России в 2022 году 18:26
Российский ученый Мажуга назвал пять способов улучшить экологию в больших городах 18:21
НАТО активизировало военную деятельность у границ РФ в Арктике 18:19
Портал бесплатной правовой помощи будет запущен в этом году 18:19
Вертолет со спикером Рады совершил аварийную посадку в Херсоне 18:17
Бизнесмена Василия Бойко-Великого отпустили из СИЗО 18:08
МИД РФ: Болгария не просила помочь в расследовании взрывов 18:07
"Аэрофлот" начислит бонусные мили пассажирам, привившимся от COVID-19 17:49
В Анапе дроны будут доставлять тонущим спасательные круги 17:37
В Болгарии заявили о необходимости перехода к президентской форме правления 17:28
В возрасте 89 лет умерла актриса Кира Крейлис-Петрова 17:12
Песков: В Кремле не следят за выдвижением Путина на Нобелевскую премию 17:12
Белгородские грибники нашли арсенал времен войны 17:12
Захарова: Россия не пойдет на односторонние уступки по ДОН 17:08
Патриарх Кирилл предложил альтернативу абортам 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
13.05.2021 18:54
Рубрика: Общество

Опубликовано неизвестное письмо Эйнштейна об особых чувствах у пчел и птиц

Текст: Николай Грищенко

Опубликовано ранее неизвестное письмо физика Альберта Эйнштейна с рассуждениями о наличии у пчел и птиц особых чувств для ориентации в полете. В послании английскому инженеру Глину Дэвису ученый предсказывает возникновение новых научных направлений, основанных на изучении сенсорики животных.

Фото: Katherine Reinberger of the University of Georgia
Анализ изотопов стронция показал, кто воевал за древних греков

Как сообщает Journal of Comparative Physiology письмо было написано 18 октября 1949 года и все это время хранилось у вдовы инженера - Джудит Дэвис. Узнав, что ученые из Мельбурнского королевского технологического университета занимаются исследованием математических способностей пчел, она передала им копию письма. На изучение артефакта и других документов исследователи потратили около года.

Оказалось, что Альберт Эйнштейн интересовался работами будущего лауреата Нобелевской премии Карла фон Фриша, который высказал гипотезу - пчелы используют поляризованный свет для навигации.

"Вполне возможно, что исследование поведения перелетных птиц и почтовых голубей может когда-нибудь привести к пониманию некоторых физических процессов, которые еще не известны", - пишет физик.

Спустя десятилетия ученые подтвердили предположение Эйнштейна. Оказалось, что птицы могут ощущать магнитное поле Земли с помощью специальных фоторецепторов в глазах, которые чувствительны к незначительным изменениям магнитного поля планеты. И это позволяет им, не сбиваясь с курса преодолевать тысячи километров.

"Одной из теорий происхождения магнитного чувства у птиц является использование квантовой случайности и запутанности. Обе эти физические концепции были впервые предложены Эйнштейном", - пишет профессор Адриан Дайер.

Общество Наука Общество История

Главное сегодня

Путин призвал повысить роль ООН в международных делах
МИД назвал "выдумками" обвинения России в кибератаках
Песков: Россия не планирует никого "поглощать"
Росавиация составила рекомендации для авиакомпаний из-за ситуации в Израиле
В США Москву назвали самым защищенным местом на случай ядерной войны
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19