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13.05.2021 21:23
Рубрика: Культура

"Ночь в музее" в столице пройдет в комбинированном формате: и онлайн, и офлайн

Текст: Сергей Жуков
В Москве с субботы на воскресенье 15 мая пройдет пятнадцатая по счету акция "Ночь в музее". В этот раз ее решено провести в комбинированном формате - мероприятия состоятся как онлайн, так и офлайн.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

По словам организаторов, в этом году запланировано более 250 бесплатных концертов, экскурсий, мастер-классов и лекций. Большинство из них в субботу пройдут с 18:00 до 00:00. На ряд из них нужна предварительная регистрация. Чем разбавить свой выходной? Вариантов масса. Поклонникам прогулок наверняка будут интересны уличные экскурсии. Государственный музей Маяковского, например, приглашает пройтись по Мясницкой улице - одной из самых знаковых для поэта. Гости узнают, как изменилась Москва после Гражданской войны, как жили тогда москвичи и что особенного в Мясницкой. Еще одна "маяковская" прогулка стартует на Тверском бульваре. А Музей транспорта Москвы проведет экскурсию по Северному речному вокзалу. Гид расскажет, как это место связано с самолетом-амфибией, а еще раскроет тайну "кремлевской звезды" со шпиля и комнаты "особого назначения". Музей-заповедник "Царицыно" проведет ночную экскурсию. Гости пройдутся по парку, узнают, как строилась императорская резиденция, и какими легендами она успела обрасти.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Центр Гиляровского зовет на музыкальный вечер, где выступит коллектив "Мастерской Брусникина". Артисты представят старинные русские песни, собранные фольклорными экспедициями в деревнях и селах России. Музей археологии Москвы устроит для своих посетителей квест "Лист открытий". Каждому участнику предстоит расшифровать археологические хитросплетения и заодно познакомиться с экспозицией. После этого в музее покажут фильмы, посвященные найденным в столице историческим артефактам.

Во дворе Музея Москвы художник-график и дизайнер Андрей Логвин вместе со студентами Школы дизайна "Высшей школы экономики" проведет "картошка-пати". Участники будут вырезать из любимого овоща буквы и знаки. Любой желающий с их помощью сможет напечатать на футболках или бумаге свое произведение искусства. Здесь же, во дворе музея, показом фильма "Застава Ильича" Марлена Хуциева откроется летний кинотеатр.

Для москвичей, которые не хотят покидать уютную квартиру в долгожданный выходной, организаторы подготовили онлайн-программу. Например, Музей космонавтики проведет виртуальную экскурсию по выставке "Первый". Она посвящена Юрию Гагарину. Зрители, в частности, увидят спускаемый аппарат корабля "Восток". После онлайн-прогулки начнется видеолекция "Космос в искусстве". Увидеть мероприятия можно будет на сайте Музея космонавтики и его странице в соцсети "ВКонтакте". А Дарвиновский музей устроит "YouTube-вечеринку на Крыше". Повеселиться по-умному приглашают всех, кто интересуется современной наукой.

Кстати

Полная программа "Ночи в музее" опубликована на сайте акции - museumsnight.moscow. Здесь же можно найти ссылки на регистрацию для участия в мероприятиях.

Культура Арт Культура Арт Музеи и памятники Акция "Ночь в музее"

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