Останется ли нефть главным источником доходов бюджета России

Новый налоговый режим нефтяной отрасли, действующий с начала этого года, хоть и вызывает сильную критику со стороны компаний, не будет изменен в 2021 году. А параметры отраслевого налога на добавленный доход (НДД) не планируют пересматривать в течение 3-5 лет. Об этом сообщил статс-секретарь - замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Ведомство ожидает, что бюджет в результате налоговой реформы в 2021-2023 году получит дополнительно 500 млрд рублей. В свою очередь, нефтяные компании заявляют о снижении рентабельности многих проектов, риске остановки некоторых из них и, как следствие - падении инвестиций в отрасль и сокращении добычи нефти.

Глава правительства Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме, заявил, что компании топливно-энергетического комплекса (ТЭК) лидируют по объемам дивидендов за 2019 год, которые российские компании вывели за рубеж. Из 4,3 трлн рублей дивидендов, выплаченных за границу, на компании ТЭК приходится около 1,16 трлн рублей.

На фоне этой цифры рассуждения о снижении инвестиций выглядят более чем странно. Ранее об этом говорил Алексей Сазанов, который отмечал рост вывода средств за рубеж при отсутствии роста вложений в геологоразведку и добычу.

Но не все так однозначно. В России, конечно, есть частные компании, которые в силу структуры своего акционерного капитала, выплачивают большую часть прибыли иностранным владельцам, объясняет замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Но очень большие дивиденды отчисляют за рубеж и госкомпании. В бюджет заложены их выплаты на уровне не менее 50% от объявленной чистой прибыли. Эти средства идут в казну государства как главного акционера, но по такой же ставке рассчитываются дивиденды и иностранным держателям их акций. Например, 19,75% акции "Роснефти" владеет британская BP, а 18,53% - катарская QH Oil Investments. Поэтому, с точки зрения Фролова, связывать, отсутствие роста инвестиций в отрасль и дивидендные выплаты за границу не совсем корректно.

В российском бюджете доля нефтегазовых доходов в 2019 году составила 39%, в кризисном 2020 году - 28%, в первом квартале 2021 года - 30%. Соответственно, возникает вопрос о реальности риска дальнейшего снижения инвестиций в отрасль и падения добычи, что может привести к уменьшению доходов государства. В отношении ближайших 3-5 лет эксперты настроены достаточно оптимистично.

"Вопрос восстановления нефтедобычи пока связан не только с проблемой недостатка инвестиций. Нельзя точно утверждать, что в течение 3-5 лет будут сняты все ограничения ОПЕК+, поскольку это может привести к новому избытку предложения и падению цен, а сохранение ограничений будет добычу сдерживать", - говорит эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. По его мнению, до сих пор нефтяники постоянно жаловались на невыносимую налоговую систему и сообщали о неминуемом спаде добычи при сохранении системы, однако добыча, тем не менее, росла. Поэтому говорить о том, что производство нефти будет сдерживаться именно налогами, преждевременно.

С этим согласна директор практики "Госрегулирование ТЭК" VYGON Consulting Дарья Козлова, которая уточнила, что восстановление добычи нефти до уровня 2019 года произойдет за счет ввода законсервированных мощностей и развития ряда гринфилдов в новых регионах. Но в более долгосрочной перспективе поддержание стабильного уровня производства невозможно без дополнительной настройки налоговых условий, в том числе для геологоразведки. Как показали результаты инвентаризации месторождений, в зависимости от уровня цен добыча нефти в России к 2035 году может снизиться на 60-150 млн тонн, подчеркнула Козлова.

Соответственно могут снизиться и доходы бюджета. Результатом реформы стало значительное расширение периметра НДД - на более чем 40% добычи нефти в стране в 2021 году. По мнению Козловой, особенностью режима является зависимость бюджетных поступлений от экономики активов и объемов дополнительной добычи нефти. Поэтому результат его применения еще предстоит детально проанализировать через 3-5 лет. Но профильными ведомствами до сих пор не согласована методика оценки, как это делать, отметила эксперт.

С точки зрения Курдина и Фролова предсказывать налоговые поступления за горизонтом 2023 года пока рано, потому что многое будет зависеть от конъюнктуры рынка нефти и от валютного курса, но оптимизация налоговой системы под постоянно меняющиеся макроэкономические условия может понадобиться. "Это может произойти и раньше 2023 года, вспомните, сколько говорилось в начале этого года, что параметры демпфера не будут изменены, но вот они уже и скорректированы с 1 мая этого года. Так же может случиться и с НДД", - отметил Фролов.