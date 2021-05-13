Осуждённый за госизмену бывший офицер ФСБ выйдет по УДО

Условно-досрочно на свободу из колонии выйдет бывший оперуполномоченный Центра информационной безопасности ФСБ России экс-майор Дмитрий Докучаев. Решение об УДО принял Лефортовский районный суд Москвы.

Докучаев был в 2019 году осуждён Московским окружным военным судом. Его приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Суд признал его виновным по статье о государственной измене.

Впрочем, решение об УДО ещё не вступило в силу, уточняет ТАСС со ссылкой Лефортовский суд.

Напомним, в этом деле было несколько фигурантов. Эпизод Докучаева был выделен в отдельное производство. Также отдельно слушалось обвинение в госизмене бизнесмена Георгия Фомченкова. По приговору Мосгорсуда в апреле он получил семь лет колонии.

По данным следствия, осуждtнные передавали иностранным спецслужбам сведения, составляющие гостайну.