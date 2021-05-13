Патриарх Кирилл предложил альтернативу абортам

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к женщинам, которые по разным причинам не хотят рожать, все же не делать аборты, а отдать детей в Русскую православную церковь. Об этом он заявил в обращении к участникам X Общецерковного съезда по социальному служению, который открылся в Храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх Кирилл сказал о том, что "ответственно заявляю - в Церкви помогут воспитать и поднять на ноги ребенка, а также не будут препятствовать его встречам с матерью". "Наоборот, - заметил глава РПЦ, - мы будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред Богом, и в отношении ко всему нашему Отечеству".

Одновременно патриарх Кирилл выразил слова благодарности ко всем тем, кто поддержал его идею создать кризисные центры для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию и для беременных женщин. "Церковь постоянно свидетельствует о страшной проблеме - о проблеме абортов, - сказал патриарх. - Мы - большая страна, мы нуждаемся в том, чтобы нас было больше. И нет другой более эффективной возможности повлиять на демографию, как радикально сократить количество абортов. К этому призывает церковь".

Предстоятель Русской православной церкви вместе с тем подчеркнул, что государство должно приложить усилия для решения проблемы абортов - "этого критически важного для сбережения народа вопроса".

Справка "РГ"

X Общецерковный съезд по социальному служению - крупнейший форум РПЦ в сфере благотворительности. На него приехали 1500 делегатов со всей России. Съезд планирует перспективы благотворительности в России.