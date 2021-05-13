Пентагон предупредили о возможной расправе над его афганскими партнерами

В конгрессе предупредили Пентагон о надвигающейся кровавой бойне для афганских партнеров со стороны талибов. Более 17 000 афганцев, которые работали с вооруженными силами США, подали заявки на получение визы, но программа страдает из-за бюрократических проволочек. Два законодателя, являющиеся ветеранами войны в Афганистане, предупредили чиновника Пентагона, что афганцев, работавших на правительство США, будут преследовать талибы, если администрация Байдена не организует их экстренную эвакуацию до того, как американские войска будут выведены из этой страны через четыре месяца.

Республиканский член конгресса Майкл Вальц, бывший "зеленый берет", который участвовал в боевых действиях в Афганистане, на слушаниях в комитете палаты представителей по делам вооруженных сил сказал, что американским партнерам грозит "смертный приговор" после ухода американского контингента. Вальц и другие законодатели выразили разочарование на слушаниях с Дэвидом Хелви, исполняющим обязанности помощника министра обороны в Индо-Тихоокеанском регионе, по поводу планов администрации Байдена в отношении десятков тысяч афганцев, которым грозит возмездие со стороны "Талибана" (группировка запрещена в РФ) и за их связь с правительством США или другими западными организациям. Хелви в ответ заявил, что Пентагон сможет эвакуировать афганцев, если об этом попросят, но законодатели хотели знать, какие шаги будут предприняты в ближайшее время.

Конгрессмен рассказал, как один из переводчиков, с которыми он работал, был убит талибами шесть лет назад после того, как его остановили на контрольно-пропускном пункте повстанцев по дороге в посольство США в Кабуле. По словам Уолтца, переводчик направлялся в посольство с документами для подачи заявления на визу в рамках этой программы, разработанной для афганцев, работающих в США, сообщает Guardian. Конгресс в 2009 году учредил программу специальной иммиграционной визы, или SIV, для предоставления американских виз афганцам, работавшим на правительство США. Тем не менее, программа растянулась на долгие годы. Заявки подали более 17 000 афганцев, и их документы все еще рассматриваются.