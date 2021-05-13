Песков объяснил ежедневное появление Путина по ТВ

Президент ежедневно появляется на телеэкранах, потому что много работает. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью для документального фильма на телеканале "Россия-1" к 30-летию ВГТРК, передает ТАСС.

Когда появилась программа "Москва. Кремль. Путин", риски были связаны главным образом с тем, что "президента Путина и так очень много в телевизоре и очень много ежедневно", сказал Песков.

"Потому что он очень много работает и занимается очень важными делами - как внутренними, так и связанными с внешней политикой, и так или иначе мы его видим каждый день", - заключил пресс-секретарь президента.

Фильм Андрея Медведева рассказывает о тридцатилетнем пути ВГТРК - от первого выпуска "Вестей" до мощного медийного холдинга.