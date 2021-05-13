Песков прокомментировал палестино-израильский конфликт

Россия, как и другие страны, прикладывает усилия для урегулирования палестино-израильского конфликта, используя свои контакты, чтобы побудить стороны к сдержанности и прекращению действий, ведущих к росту числа жертв среди гражданского населения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что важно, чтобы обе стороны конфликта поняли, что альтернативы политико-дипломатическим средствам урегулирования не существует.

При этом, отвечая на вопрос, необходимо ли России пересмотреть свои подходы к влиянию на Израиль и Палестину, если простые призывы не работают, представитель Кремля заметил, что сейчас мы наблюдаем горячую стадию конфликта, но "все прикладывают усилия, которые могут".