Песков рассказал о работе правительства в качестве "пожарной команды"

Антикризисные действия кабмина позволили пройти через беспрецедентный кризис, вызванный пандемией, с минимальными потерями. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это, безусловно, очень важное событие", - оценил Песков отчет премьер-министра в Госдуме. "Правительство Мишустина фактически начало свою работу в качестве кризисной, пожарной команды", - заметил он.

"Совершенно беспрецедентный мировой кризис, который был спровоцирован пандемией, не обошел стороной и нас, но все-таки благодаря такой антикризисной деятельности правительства нам удалось пройти, и мы проходим через этот период, наверное, с минимально возможными потерями", - продолжил пресс-секретарь президента.

"Очень важно, что правительство уже сейчас говорит о необходимости выхода на траекторию роста и верстает свои планы именно как планы роста. Это уже неоднократно получало позитивную оценку президента", - заключил Песков.