Песков: Россия не планирует никого "поглощать"

Россия не "поглощала" и не собирается "поглощать" другие территории. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу оценить заявления ЕС, что Россия планирует "поглотить" так называемые республики ДНР и ЛНР, Песков сказал: "Россия не планирует никого поглощать и никогда этим не занималась".

На уточняющий вопрос, значит ли это, что их присоединение к РФ невозможно, пресс-секретарь президента повторил: "Россия не планировала и не планирует никого поглощать".