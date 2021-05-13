Песков указал на позитивный сигнал в словах Байдена о киберпреступности

Кремль видит позитивный сигнал в словах президента США Джо Байдена о разработке единых правил в борьбе с киберпреступностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что именно этот подход в свое время предлагал Владимир Путин.

"Это уже достаточно давняя российская инициатива. Она, к сожалению, в тот момент не получала взаимности от американской стороны", - цитирует Пескова ТАСС.

При этом теперь Москва увидела "определенное проявление взаимности", назвав это позитивным сигналом.

Напомним, глава Белого дома заявил журналистам, что Вашингтон хочет разработать международные стандарты борьбы с киберпреступностью. И это может стать одной из тем предстоящего российско-американского саммита.