Песков заявил об отменном здоровье Путина

Встречи по видеосвязи не связаны с состоянием здоровья президента, а объясняются режимом и рекомендациями эпидемиологов. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состояние здоровья президента отменное", - заверил Песков. "Это никоим образом не связано с состоянием его здоровья, это связано с режимом в отношении главы государства и рекомендациями эпидемиологов", - ответил он на вопрос про продолжающиеся встречи по видео-конференц-связи.

На вопрос, зачем такие предосторожности, ведь Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, разве антител недостаточно, его пресс-секретарь ответил: "Нет, в дело в том, что в любом случае глава государства должен соблюдать все меры предосторожности". "Глава государства должен не подвергать свое здоровье какой-то дополнительной эпидемиологической опасности. И в этой связи выбран такой режим работы", - пояснил он. При этом такой режим работы никоим образом не влияет на результативность и не сужает повестку вопросов, которые обсуждаются.

Любой человек может быть переносчиком коронавируса, заметил Песков. "Если человек в силу своего рода деятельности активно передвигается по миру, летает, проводит много встреч, то, конечно, в случае с главой государства это повод для дополнительных мер предосторожности", - подчеркнул он.

"Это не означает, что они повсеместные. Президент проводит достаточно много очных встреч последнее время. Каждый раз это отдельно рассматривается эпидемиологами", - заключил пресс-секретарь главы государства.