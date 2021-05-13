Североатлантический блок наращивает свое присутствие в Арктике. США активно используют Норвегию как полигон в Заполярье. Об этих очевидных фактах рассказал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, в том числе зарубежным корреспондентам из Америки, Британии, Испании, Германии, Франции и Японии.

Разговор, что называется, лицо в лицо произошел на флагмане российского флота, тяжелом атомном ракетном крейсере "Петр Великий". В колыбель Российского флота минобороны пригласило отечественных и зарубежных корреспондентов, чтобы показать, чем сейчас живут и дышат наши моряки.

Кроме того, командующий Северным флотом, что называется, на пальцах объяснил, почему арктические рубежи России интересны нашим "западным" партнерам. По словам Моисеева, интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенных вооруженных сил НАТО у российских границ в Арктике возросла. И такие действия однозначно оказывают негативное влияние на систему региональной безопасности.

Адмирал лишний раз напомнил, что рост военной активности иностранных государств в ближней морской зоне в Арктике возрастает год от года. Так, по его словам, блок приступил к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей. Он отметил, что США и НАТО увеличивают продолжительность присутствия в Баренцевом и Норвежском морях. Здесь, в том числе на регулярной основе, находятся подводные лодки и корабли США.

Командующий отметил, что Норвегия рассматривается США как основной плацдарм в Арктике. Америка размещает в Норвегии средства разведки и наблюдения. Эти средства используются для развития инфраструктуры двойного назначения.

Америка рассматривает Норвегию как основной плацдарм в Арктическом регионе

По словам командующего, нельзя отрицать тот факт, что Норвегия имеет исторически сложившиеся долгосрочные добрососедские отношения с Россией. Однако по проблемным вопросам Арктического региона и под внешним давлением Норвегия фактически содействует расширению военного присутствия объединенных сил НАТО и росту конфликтного потенциала в Арктике. Моисеев подчеркнул, что Россия может ответить на эти арктические "потуги" США и НАТО. "Сейчас в Арктике развернута группировка, способная реагировать на все угрозы.", - заявил Моисеев.