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13.05.2021 23:20
Рубрика: Власть

Арктика под защитой

НАТО активно наращивает свое присутствие в Заполярье
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Столичный выпуск № 104(8455)
Североатлантический блок наращивает свое присутствие в Арктике. США активно используют Норвегию как полигон в Заполярье. Об этих очевидных фактах рассказал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, в том числе зарубежным корреспондентам из Америки, Британии, Испании, Германии, Франции и Японии.

Разговор, что называется, лицо в лицо произошел на флагмане российского флота, тяжелом атомном ракетном крейсере "Петр Великий". В колыбель Российского флота минобороны пригласило отечественных и зарубежных корреспондентов, чтобы показать, чем сейчас живут и дышат наши моряки.

Фото: Андрей Станавов/РИА Новости
МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет

Кроме того, командующий Северным флотом, что называется, на пальцах объяснил, почему арктические рубежи России интересны нашим "западным" партнерам. По словам Моисеева, интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенных вооруженных сил НАТО у российских границ в Арктике возросла. И такие действия однозначно оказывают негативное влияние на систему региональной безопасности.

Адмирал лишний раз напомнил, что рост военной активности иностранных государств в ближней морской зоне в Арктике возрастает год от года. Так, по его словам, блок приступил к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей. Он отметил, что США и НАТО увеличивают продолжительность присутствия в Баренцевом и Норвежском морях. Здесь, в том числе на регулярной основе, находятся подводные лодки и корабли США.

Командующий отметил, что Норвегия рассматривается США как основной плацдарм в Арктике. Америка размещает в Норвегии средства разведки и наблюдения. Эти средства используются для развития инфраструктуры двойного назначения.

Америка рассматривает Норвегию как основной плацдарм в Арктическом регионе

По словам командующего, нельзя отрицать тот факт, что Норвегия имеет исторически сложившиеся долгосрочные добрососедские отношения с Россией. Однако по проблемным вопросам Арктического региона и под внешним давлением Норвегия фактически содействует расширению военного присутствия объединенных сил НАТО и росту конфликтного потенциала в Арктике. Моисеев подчеркнул, что Россия может ответить на эти арктические "потуги" США и НАТО. "Сейчас в Арктике развернута группировка, способная реагировать на все угрозы.", - заявил Моисеев.

Власть Безопасность Армия Международные организации НАТО Арктика: битва за ресурсы Россия и НАТО

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