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13.05.2021 08:59
Рубрика: Экономика

Почти миллион россиян записались на вакцинацию через Госуслуги

Текст: Матвей Линник
Фото: Эрик Романенко/ТАСС Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Жители России почти миллион раз использовали единый портал госуслуг для записи на вакцинацию от коронавируса, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

До 2023 года почти все госуслуги будут доступны онлайн

По его словам, в прошлом году россияне получили более 230 миллионов госуслуг и сервисов, что почти на 50% больше, чем годом ранее. Одной из самых популярных услуг стало получение президентских выплат на детей - граждане оформили 28 миллионов таких обращений. Для предоставления доступа к больничным листам сервисом воспользовались 16,8 миллиона раз, для регистрации безработных граждан - 4,5 миллиона раз.

В 2020 году количество зарегистрированных пользователей Единого портала госуслуг выросло на 12 миллионов человек и составило более 78 миллионов граждан, а количество обращений превысило 1,5 миллиарда. Чернышенко отметил, что до конца 2022 года все социально-значимые услуги будут переведены в электронный формат.

"Подчеркиваю, электронная госуслуга - это право, а не обязанность. Для некоторых россиян привычным остается традиционный формат личного обращения в органы власти или МФЦ. Такая возможность для них, безусловно, сохраняется", - заключил вице-премьер.

В 2021 году правительство на портале госуслуг шесть новых суперсервисов в 2021 году-"Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", а также "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн", "Мое здоровье онлайн". По итогам 2020 года на портале госуслуг реализованы уже семь суперсервисов - "Поступление в вуз онлайн", "Социальная поддержка онлайн", "Цифровое исполнительное производство", "Трудовые отношения онлайн", "Работа в России", "Оформление европротокола онлайн", "Пенсия онлайн" и "Онлайн помощь при инвалидности".

Экономика Отрасли Связь Правительство Вице-премьеры Государственные интернет-услуги Вакцинация от коронавируса

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