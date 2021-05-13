Ученые представили новое поколение вакцин от вируса Эболы

Ученые из исследовательского института Scripps Research (США) представили новую конструкцию вакцины против вируса Эбола. Это поколение препаратов позволит стимулировать более мощный иммунный ответ, чем нынешние вакцины, сообщает Nature со ссылкой на исследование.

Канадские исследователи разработали вакцину против эболавируса Заира, более известного как вирус Эбола, еще около двадцати лет назад. После страшных вспышек в Африке в 2013-2016 годах назад она была одобрена для массового применения. Однако тогда на испытаниях не было контрольных групп плацебо и не применялись некоторые другие стандартные протоколы, отмечает издание. Таким образом, ее истинная эффективность до сих пор неясна. Более того - опытные прививки животных гликопротеином "дикого" типа Эбола привели к появлению так называемого "антителозависимого усиления", при котором вакцина вырабатывает не только вирус-нейтрализующие антитела, но и антитела, которые парадоксальным образом увеличивают способность вируса инфицировать клетки. Нынешние разработки вызывают эти плохие антитела в минимально возможном количестве.

Новая разработка основана на нанотехнологиях. Говоря простыми словами, ученые изменили "дизайн" частицы-носителя, модифицировав белок внешнего шипа. А еще создали специальные белковые сегменты, которые плотно собираются в шарообразную наночастицу и поддерживают несколько гликопротеинов на поверхности частицы-носителя. Эти гликопротеины очень похожи на "человеческие" вирусы, и организму гораздо проще их распознавать.

Данные испытаний выглядят многообещающе. Более того - по словам ученых, этот метод поможет в разработке новых поколений вакцин против других филовирусов, куда входят не только эболовирусы, но и, например, вирус Марбург, который также представляет собой серьезную угрозу. Испытания показали, что он может быть эффективен даже против SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2.

Напомним, вирус Эбола распространяется среди нескольких видов летучих мышей в Африке и может передаваться людям, вызывая вспышки геморрагической лихорадки с высокими показателями смертности. Самая крупная из известных вспышек заболевания произошла в Западной Африке в 2013-2016 годах, в результате чего погибло более 11 тысяч человек.